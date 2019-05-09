حاسبة دعم حساب المواطن لصرف الدفعة 18 اليوم Citizen Account

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن الدفعة المستحقة وصرف حساب المواطن الدفعة 18 اليوم 9 مايو 2019 وذلك عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وأكد القحطاني على دور الممكلة العربية السعودية الكبير لرفع العناء وتخفيف الأعباء على المواطنين إثر الإصلاحات الإقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة.

حساب المواطن

يهدف حساب المواطن إلى إيصال الدعم لمستحقيه لتخفيف الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الإقتصادية ، ومساعدة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في مواكبة زيادة أسعار منتجات الطاقة والمياه والسلع الغذائية ، ولذلك تسعي المملكة جاهدة لتحقيق الاستفادة فقط لمستحقي الدعم وصرف حساب المواطن.

حاسبة دعم حساب المواطن

بعد الاعلان عن موعد صرف الدعم عبر الحساب الرسمي لحساب المواطن والبدء في صرف المستحقات يبحث الكثير من الأفراد عن الحاسبة التي تعطي الأفراد النتيجة التي يستحقها من الدعم وذلك بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في المملكة العربية السعودية ويمكنكم حساب الدعم المستحق لصرف حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن من هنا.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن

الدخول إلي بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa) الإلكترونية.

الإلكترونية. ستجد أيقونة الحاسبة التقديرية لحساب المواطن باللون الأخضر.

قم بالضغط علي أيقونة الحاسبة.

وينبغي قبل احتساب قيمة الاستحقاق الإجابة علي السؤالين الآتيين (هل أنت مُسجل في البرنامج، هل أنت مستقل/رب أسرة).

في حال كنت مسجلاً رب أسرة، فسيظهر لك عدد تابعيك أكثر من 18 عام، وعدد التابعين أقل من 18 عام إن وجدوا، ومجموع إجمالي دخل الأسرة.

في حال كنت مُسجلاً كفرد مستقل، فتجد خانة خاصة لإدخال إجمالي الدخل الشهري، ويجب إدخال مجموع الدخل كما أفصحت عنه عبر بوابة حساب المواطن، إلي جانب التأكد من نتائج الأهلية، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي طريقة استخدام حاسبة دعم حساب المواطن 1440.

شروط صرف دعم حساب المواطن

يتم صرف دعم حساب المواطن فقط للمواطنين السعوديين الحاملين للجنسية ويستبعد ابن أو ابنة الزوجة أو الزوج الغير سعوديين ويجب أن يكون المستفيد من الدعم متواجد بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ويمكنكم تقديم الشكاوى عند حدوث أخطاء من هنا.

ولأي استفسارات عن حساب المواطن.

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