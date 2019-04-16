نقدم لكم طريقة حساب رسوم المرافقين والتابعين، حتي يستطيع جميع المغتربين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي فروع وزارة الداخلية من اجل التعرف علي رسوم تجديد الإقامة ورخص العمل وغيرها من المستندات الرسمية والوثائق، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور القادمة.

حاسبة رسوم التابعين والمرافقين

بإمكان جميع الكفلاء والمواطنين الدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمي علي شبكة الأنترنت، وذلك من اجل أن يستطيعوا حساب رسوم المرافقين والتابعين المضافين على إقامتك الخاصة بك، حيث يتوجب علي كل مواطن سعودي سداد رسوم تجديد الإقامة وغيرها من رسوم الجوازات السعودية من اجل الحصول علي الإقامات والتأشيرات وغيرها من المستندات في اسرع وقت ممكن حيث يتم احتساب الرسوم بأثر رجعي في حال لم يتم سدادها سابقا، إضافة إلى احتساب رسوم مدة التجديد.

من خلال خدمة استعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة أو برقم الحدود أو رقم الجواز يمكن حساب رسوم المرافقين والتابعين وجميع الفئات التي يجب عليهم سداد رسوم الجوازات، حيث يمكن لأي شخص الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية بكل سهولة عن طريق زيارة موقع ابشر جوازات علي شبكة الأنترنت.

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