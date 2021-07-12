حاكم دبي يعلن عن 100 ألف وظيفة للشباب من جميع الجنسيات للعمل بالإمارات

بواسطة إسلام عوض
حاكم دبي يطلب 100 ألف شاب من جميع الجنسيات للعمل بالإمارات وعلاقة ذلك بجوجل وفيس بوك حاكم دبي يطلب 100 ألف شاب من جميع الجنسيات للعمل بالإمارات وعلاقة ذلك بجوجل وفيس بوك

قامت الصحف الإماراتية بالكشف عن تفاصيل إعلان الـ 100 ألف وظيفة التي أعلن عنها نائب رئيس الدولة الإماراتي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي والذي طلب فيه 100 ألف شاب مبرمج من جميع الجنسيات للعمل في بلاده.

1 تفاصيل إعلان حاكم دبي عن 100 ألف وظيفة بالإمارات
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تفاصيل إعلان حاكم دبي عن 100 ألف وظيفة بالإمارات

حيث أشارت الصحف المحلية الإماراتية إلى طلب الشيخ محمد بن راشد لـ100 ألف مبرمج يأتي ضمن برنامج وطني للمبرمجين بالتعاون مع الشركات الآتية:

  • جوجل.
  • ميكروسوفت.
  • أمازون “AWS”.
  • سيسكو .
  • IBM.
  • HPE.
  • لينكدإن.
  • وشركة Nvidia.
  • فيسبوك.

ويريد الشيخ محمد بن راشد من إعلانه عن الـ 100 ألف وظيفة مبرمج للإشتراك في هذا البرنامج الوطني، وذلك على مدار 5 سنوات، ولم تقم الصحف الإماراتية حتى الآن بالإعلان عن تفاصيل التقديم، ولكنه سوف يكون إلكترونياً والتفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف نوافيكم بجميع التفاصيل فور ورودها.

وجاء نص تغريدة الشيخ محمد بن راشد كالتالي:

“أطلقنا برنامجا وطنيا للمبرمجين بالتعاون مع جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك.. الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.. وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليار درهم، البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة.. العالم يتغير.. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف.. وشكل الاقتصاد سيختلف.. وطبيعة المهن ستتبدل.. والبقاء سيكون للأكثر استعدادا وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا”

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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