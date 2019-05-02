سحب رعدية وغبار بالمملكة وانخفاض للحرارة وأمطار في مصر ..توقعات الطقس غدا

تشهد المنطقة منذ بداية فصل الربيع حالة من عدم الاستقرار الجوي، تمثلت في طقس مضطرب تنوع بين أنخفاض كبير بدرجات الحرارة ثم تبعه موجه حارة وارتفاع لدرجات الحرارة بأغلب الأنحاء بجمهورية مصر العربية، وعلى الجانب السعودي شهدت الأيام الأخيرة تكون للسحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق، صاحبها موجات من الرياح السطحية المحملة بالرمال والغبار التي تؤثر كثيرا على الرؤية الأفقية، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالبلدين إلى أستمرار هذه الحالة خلال يوم غدا الجمعة، وفيما يلي تفاصيل توقعات الأرصاد الجوية بكل من مصر والسعودية.

توقعات الأرصاد الجوية لطقس الغد في مصر

يشير تقرير هيئة الأرصاد الجوية لتوقعات طقس الغد إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حيث تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا يتحول إلى مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تنتشر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، لتسبب سقوط أمطار خفيفة على المناطق الشمالية وقد تمتد إلى القاهرة، بينما تنشط الرياح المثيرة المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وسوف تسبب الرياح على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس إلى أضطراب الملاحة البحرية بالشواطئ الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

توقعات الأرصاد الجوية لطقس الغد في المملكة العربية السعودية

وعلى الجانب السعودي كانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدا الجمعة تشير إلى تكون ملحوظ للسحب الرعدية الممطرة والتي تصاحبها رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية على المناطق (الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، والرياض الشرقية).

وتصل حالة الرؤية على مناطق (طريف وعرعر وسكاكا) إلى شبه انعدام للرؤية، بينما تشهد سماء مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة وعسير سحب رعدية ممطرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في السعودية

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