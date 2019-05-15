حالة الطقس بالسعودية وتوقعات الأرصاد الجوية ليوم الأربعاء 10 رمضان 15 مايو

تشير تقارير هيئة الأرصاد الجوية السعودية التي ترصد وتتوقع حالة الطقس على المملكة العربية السعودية خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة ليوم الأربعاء 10 رمضان، إلى استمرار حالة الطقس السائدة منذ عدة أيام على كافة الأنحاء، حيث زخات الأمطار التي يصحبها رياح سطحية مثيرة للغبار والأتربة على عدة مناطق، مع ثبات في درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس وعرض شامل لتقرير الأرصاد الجوية ليوم الأربعاء العاشر من رمضان لعام 1440هـ، الموافق 15 مايو 2019 م.

توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء 10 رمضان

جاء تقرير هيئة الأرصاد العامة السعودية لتوقعات طقس الأربعاء بمشيئة الله ليُشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والتي يصاحبها زخات من البرد والرياح السطحية النشطة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على مناطق متعددة داخل المملكة.

وأكدت تقارير الأرصاد الجوية إلى تأثر المناطق التالية بحالة الطقس الممطر والرياح المثيرة للأتربة والغبار، مرتفعات منطقة نجران، ومنطقة جازان وعسير والباحة، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من هذه المناطق، بالإضافة إلى منطقة الرياض والقصيم وحائل وتصل حتى منطقة الجوف، بينما تنشط الرياح السطحية المؤثرة على مدى الرؤية السطحية على المنطقة الشرقية.

حالة البحر والملاحة والأمواج على البحر الأحمر والخليج العربي ليوم الأربعاء

وبخصوص حالة البحر فقد توقعت تقارير خبراء الأرصاد أن يشهد البحر الأحمر وسواحله رياح متوسطة بسرعة تتراوح بين 15 إلى 38 كيلو متر في الساعة، وأمواج تتراوح بين متر إلى متر ونصف ليشهد البحر أمواج متوسطة.

كما يتوقع أن يشهد الخليج العربي نفس التأثيرات حيث يتراوح الموج بين متر إلى متر ونصف والأمواج متوسطة.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء 10 رمضان

تشهد درجات الحرارة ثبات نسبي على أغلب مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث تستمر في ارتفاعها منذ عدة أيام، وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء 10 رمضان.