حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 رمضان في المملكة

توقعت هيئة الأرصاد العامة وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار التي يصاحبها الرعد وزخات من البرد والرياح النشطة على مناطق نجران وعسير والباحة ويمتد ذلك إلى منطقة مكة الكرمة.

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة

وأضافت الهيئة في التقرير الصادر عن حالة الطقس أنه من المتوقع تكَوُّن السحب الرعدية المتراكمة والممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئياً معظم.

تقرير الهيئة العامة للأرصاد

كما ورد في تقرير الهيئة أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية بوجه عام بسرعة 11 – 31 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.