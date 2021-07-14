حالة الطقس اليوم بالسعودية.. أمطار رعدية ورياح وأتربة على 5 مناطق والأرصاد تحذر

حذر مركز الأرصاد الوطني الأربعاء من حالة الطقس اليوم وذلك عبر الإنذار المبكر، حيث يسود طقس غير مستقر على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة، وتستمر حالة عدم الستقرار حتى مساء اليوم الأربعاء 14 يوليو، وبعد الساعة التاسعة مساء اليوم تبدأ حالة الإستقرار.

حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وأتربة على 5 مناطق

وتشمل حالة عدم الإستقرار مناطق نجران والباحة وعسير والرياض وجازان، حيث تشهد نجران سحب مثارة مصحوبة بأمطار رعدية وأتربة تؤدي إلى تدني الرؤيا الأفقية وتستمر هذه الحالة حتى الساعة 21 مساء اليوم.

كما أن حالة الطقس اليوم في جازان مشابهة لنجران، حيث تشهد نشاط كثيف للرياح وسحب رعدية وتدني في الرؤيا الأفقية نتيجة الأتربة المثارة، وتشمل هذه الحالة الدائر والعيدابي وجازان وأحد المسارحة وأبو عريش وفرسان وفيفا وصامطة.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية منطقة الرياض بوجود أتربة مثارة يصاحبها رياح سطحية وتدني في الرؤيا وتشمل مناطق وادي الدواسر والسليل، وكذلك الأمر في منطة عسير والباحة والتي تشهد أمطار رعدية ورياح وأتربة.

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