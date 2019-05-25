أمطار ورياح بالسعودية .. توقعات الطقس وتقارير الأرصاد ليوم الأحد 21 رمضان

استمرار لحالة الطقس التي تشدها المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام، والتي تتمثل في الأمطار الرعدية والرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة على بعض الأنحاء، جاءت تقارير هيئة الأرصاد الجوية والحفاظ على البيئة السعودية لتتوقع استمرارها على عدة مناطق بالمملكة، فطبقا للمعلومات الواردة من خبراء هيئة الأرصاد السعودية بشأن توقعات الطقس ليوم الأحد 21 من شهر رمضان المبارك، الموافق 26 من شهر مايو، فالأمطار هي السمة الرئيسية لطقس المملكة لهذا اليوم الى جانب الرياح النشطة، وفيما يلي شرح تفصيلي لحالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد بناء على تقارير الأرصاد الجوية.

توقعات الطقس ليوم الأحد 21 رمضان

تشير تقارير هيئة الأرصاد الجوية السعودية في توقعات طقس غدا الأحد بإذن الله إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة على عدم مناطق بالمملكة هي (نجران، وجازان، وعسير، ومكة المكرمة ومرتفعاتها، والباحة، كما تمتد إلى المدينة المنورة).

كما يُنتظر أن تشهد سماء المملكة العربية السعودية الكثير من السحب التي تجعلها غائمة جزئيا إلى غائمة، وقد تتخل هذه السحب مجموعة من السحب الرعدية، وتصاحب السحب الرعدية رياح مثيرة للغبار والأتربة على المناطق التي تقع في شمال وشمال غرب المملكة العربية السعودية.

الملاحة البحرية وحالة البحر ليوم الأحد 21 رمضان

لن تختلف كثيرا حالة البحر الأحمر عن حالة الخليج العربي غدا بإذن الله، فالتقارير تقول أن البحر الأحمر سيتأثر برياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 38 كم في الساعة، ليشهد البحر حالة من الموج المتوسط الذي يتراوح أرتفاعه بين متر إلى مترين.

أما بخصوص لخليج العربي فمن المتوقع أن يتأثر برياح تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كم / ساعة، ويكون أرتفاع الموج به ما بين نصف متر إلى متر ونصف، وبذلك يكون خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 21 رمضان