حالة الطقس بالسعودية: موجة حر شديدة تجتاح المملكة العربية السعودية اليوم

مازالت موجات الحر الشديدة تجتاح المملكة العربية السعودية، خلال الايام الماضية نتيجة للموجة الحارة الشديدة من الغرب مرورآ بالوسط والشمال والشرق، حسبمآ أشارت عدد من المصادر داخل الارصاد السعودية.

كما أشارت الارصاد ان الطقس سيصبح شديد الحرارة، علي عدد كبير من مناطق المملكة العربية السعودية، وسيكون معتدلآ علي المناطق الساحلية بالسعودية.

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء الموافق 3-7-2019

ومن المقرر ان تصل درجات الحرارة اليوم الي نحو 47 في الظل، وتصل الي 50 تحت الشمس، نظرآ لتحرك الكتلة الساخنة من العرب للوسط.

وأكدت الهيئة العامة للارصاد السعودية ان الموجة الحارة المحملة بالاتربة والغبار، ستجتاح البلاد اليوم، والتي ستحد من الرؤية الافقية علي عدد من المناطق الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ولذلك تهيب هيئة الارصاد المواطنين بعد التعرض الي أشعة الشمس لفترة طويلة.

جدول بدرجات الحرارة في السعودية اليوم “حالة الطقس في السعودية”

المنطقة درجة الحراراة المنطقة درجة الحرارة القريات 36° الرياض 42° اذراح 36° الشنان 41° سكاكا 40° رفحاء 42° مقنا 38° حقل 39° شيباني 36° الوجه 33° تبوك 37° الغزالة 44° عرعر 41° أم خنصر 42°

الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية، تشهد حاليآ موسم الغبار الموسمي “موسم الغبرة” علي عدد من المناطق جنوب غرب السعودية، حيث يأتي هذا الغبار من السودان مرورآ بعدد من المرتفعات جنوب غرب المملكة، وتكثر الرياح المحملة بالغبار علي مناطق تهامة وعدد من المناطق الساحلية في الجنوب.