حالة الطقس في السعودية .. أمطار رعدية وموجة غبار تضرب معظم مناطق المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة تقريرها الدوري عن حالة الطقس في السعودية المتوقعة ليوم الخميس 11 ابريل 2019، والذي تضمن توقعاتها بحدوث تقلبات جوية تشمل عدة مناطق في المملكة .

أمطار رعدية وموجة غبار

وورد في تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان تلك التقلبات في حالة الطقس في السعودية تشمل أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة ، نشطة السرعة، هذا وتشهد حالة الطقس أيضًا نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار .

مناطق شمول حالة الطقس ليوم الخميس

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن حالة الطقس المتقلبة المشار إليها تشمل مناطق عديدة في المملكة وهي :

حائل .

الحدود الشمالية .

الجوف .

تبوك .

القصيم .

الشرقية .

المدينة المنورة .

الرياض .

مكة المكرمة .

نجران .

جازان .

عسير .

الباحة.

تركّز الأمطار شرق المملكة

كتلة هوائية تعبر شمال المملكة تدريجيًا باردة نسبيًا، مما ينتج عنها تزايد في نشاط منخفض البحر الأحمر نحو وسط وشرق المملكة، وهو ما يسبب نشوء سحب رعدية وأمطار غزيرة تتركز شرق المملكة، ناتجة عن تلاقي الرياح الدافئة والرطبة والباردة في المناطق المحصورة ما بين ( شرق الرياض وشرق القصيم، إضافة الى حفر الباطن والشرقية ).

أما وسط المملكة فتتاثر باستمرار السحب الرعدية يرافقها أمطار متوسطة، لتشتد وتصبح غزيرة على الاجزاء الداخلية في المنطقة الشرقية واجزاء من وسط وشرق الرياض ، وتكون غزارة الأمطار على فترات يصحبها زخات من البرَد ، وقد يتشكل عنها تجمّع الماء المعيق للحركة في بعض المناطق.

← آخر خبر: