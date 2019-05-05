حالة الطقس في السعودية أول أيام رمضان 1440، لا تزال المملكة العربية السعودية تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي والتقلبات الجوية المستمرة، على مناطق عدة في شمال وغرب ووسط البلاد، فتهل زخات من الأمطار على وسط وشرق البلاد، وتكون مصحوبة برياح سريعة ونشطة مما يؤدي لإثارة الغبار على هذه المناطق، إذ شهد خبراء الأرصاد مستوى منخفض على مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار.

حالة الطقس في السعودية أول يوم رمضان 1440

يتوقع خبراء الأرصاد في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتكاثف السحب الركامية على أجزاء ومناطق في شرق ووسط المملكة، وتشمل هذه المناطق الرياض والشرقية، وتكون الرياح نشطة وهي شمالية إلى شمالية غربية سريعة ما يؤدي إلى إثارة الغبار، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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مناطق يتكاثف فيها الغبار

تؤدي الرياح السريعة النشطة لإثارة الغبار لا سيما على مناطق حفر الباطن، الجبيل وأجزاء من الشرقية وتمتد إلى القصيم وشمال العاصمة الرياض، وتسفر الرياح إلى تدني الرؤية الأفقية، لا سيما على الطرق الخارجية منها، ويتوقع هطول زخات رعدية على الأجزاء الجنوبية وتشمل مرتفعات نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية من الطائف ومنطقة مكة المكرمة.

تساقط زخات من البرد

تتفاوت الهطولات المطرية على المناطق المذكورة، فتكون أكثر شدة في الأجزاء الشرقية والجنوبية؛ منها ما تكون مصحوبة بتساقط زخات من البرد، وتنحسر الأحوال الجوية مع ساعات الليل بشكل تدريجي عن كافة المناطق بمشيئة الله لتنتهي الحالة الجوية مع ساعات الليل المُتأخرة بمشيئة الله.