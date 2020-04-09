حالة الطقس في السعودية اليوم وسط تنبيهات من وجود سحب رعدية

حذرت هيئة الأرصاد بالمملكة من حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، وفقآ لإطلاق الهيئة لإنذار مسبق بوجود سحب ممطرة ورعدية خلال الساعات القادمة علي عدد من المناطق بالمملكة.

وتضمن التحذير الجديد والمعلن من قبل الهيئة مناطق الرياض ومنطقة الشرقية، تزامنآ مع وجود سحب ورياح سطحية وتدني في مدي ومستوي الرؤية.

كما شملت أيضآ التنبيهات بسبب السحب الرعدية الممطرة مناطق كلآ من (الأحساء – الجبيل – الخبر – الخفجي – الدمام – القطيف – النعيرية – بقيق – رأس تنورة – قرية العليا)، وأشارت هيئة الأرصاد بالسعودية من أن السحب سوف تستمر إلي السادسة صباحآ.

حالة الطقس في السعودية والعاصمة الرياض اليوم الخميس 9-4-2020

تستمر السحب الرعدية الممطرية في العاصمة السعودية الرياض، كما تشهد العاصمة نشاط غير مستقر الرياح، كما تنخفض بشكل كبير الرؤية الأفقية، وتتضمن كلآ من (الدوادمي – الزلفي – الرياض – الغاط – القويعية – المجمعة – المزاحمية – حريملاء – رماح – شقراء).