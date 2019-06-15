حالة الطقس في السعودية غداً الأحد ” أعلى درجات حرارة في 14 مدينة وعاصفة غبار وأمطار في مناطق أخرى

من المتوقع أن تسجل 14 مدينة سعودية أعلى درجات الحرارة غداً ( الأحد)، بواقع 49 درجة مئوية في الأحساء، يليها حفر الباطن 48 درجة مئوية، الدمام والرياض 45 درجة، مكة المكرمة ومدينة بريده 44 درجة، المدينة المنورة والقنفذة 42 درجة، عرعر وينبع 40 درجة مئوية، جدة و بيشة وحائل والسقا 39 درجة مئوية، حسبما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في توقعاتها الجوية.

وقالت الهيئة أيضاً، أن الطقس سيكون حاراً في المنطقة الشرقية، مع امتداد هذه الظروف إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تهُب رياح العاصفة الغبار وتتسبب في انخفاض الرؤية في الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي للبحر الأحمر، بعد منتصف النهار، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

من المتوقع أن تكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و45 كم / الساعة، في الخليج العربي ستكون هناك رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 16 و 38 كم/الساعة.

حذر استشاري الباطنة الدكتور عصام السيد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الطقس الحار خلال النهار، ودعا الجمهور إلى تناول الكثير من السوائل لتعويض السوائل المفقودة بالتعرق، وخاصةً العمال في هذا المجال.

أكد الدكتور عصام السيد على ضرورة تشغيل مكيف الهواء أثناء القيادة لمنع آثار الطقس الحار، بما في ذلك الشعور بالجفاف في الفم وتطور الصداع.