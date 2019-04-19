حالة الطقس في السعودية| توقعات كتلة باردة وموجة غبار تضرب هذه المناطق الأسبوع المقبل

حالة الطقس في السعودية ، حسب توقعات مركز طقس العرب للأسبوع المقبل، اندفاع كتلة باردة نحو شمال السعودية، تبدأ مساء السبت 20 أبريل، يرافقها تشكل موجة غبار متوسطة الكثافة إلى كثيفة لتشمل مناطق واسعة من المملكة وتستمر هذه الحالة من الأحد وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
توقعات حالة الطقس في السعودية الاسبوع المقبل
وحسب مركز طقس العرب سوف تكون توقعات حالة الطقس كما يلي :
- حركة نشطة للرياح في شمال غرب المملكة بشكل ملحوظ وكبير ابتداءًا من صباح الأحد 21 أبريل الجاري .
- الرياح تسبب في تشكل موجة من الغبار تشمل أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، تمتد نحو أجزاء من حائل ورفحاء والقصيم، مع ساعات عصر ومساء الأحد، وموجة الغبار تكون متوسطة إلى كثيفة أحيانًا.
- بداية من فجر وصباح الإثنين تشهد ازدياد شدة الموجة الباردة في المنطقة الشمالية ، يصجبها اشتداد في كثافة موجة الغبار على شمال شرق وشرق المملكة، وتكون بشكل متوسط في المناطق الوسطى والتي تشمل مناطق القصيم ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة نفسها، في حين تكون في مناطق حفر الباطن والمنطقة الشرقية وبعض السواحل بما في ذلك الدمام والجبيل ، يكون الغبار متوسطًا إلى كثيف أحياناً .
- صباح الإثنين 22 أبريل تشهد أجواء الرياض العاصمة ارتفاع نسب الغبار، ويصبح الطقس مغبرًّا بحدّة خفيفة إلى متوسطة ، لتقوى في الأحياء الشمالية والشرقية.
- تبلغ الكتلة الهوائية الباردة ذروتها خلال ساعات ليلة الأحد وصباح الاثنين، لتصل درجات الحرارة أقل من 5 درجات مئوية في أجزاء من الجوف وغرب الحدود الشمالية وأجزاء من تبوك، أما في مرتفعات اللوز والشهيباء، فتصل الحرارة إلى الصفر المئوي.
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