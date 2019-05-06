حالة الطقس في السعودية 2 رمضان.. أمطار ورعد وتوقع بجريان السيول

توقّعت هيئة الأرصاد العامة وحماية البيئة والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق واسعة من مدينتي مكة وعسير خلال الساعات المقبلة، وتكون الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، ويصاحبها زخات من البرد ورياح سريعة مثيرة للأتربة، والمحتمل جريان سيول في هاتين المدينتين نتيجة الأمطار الغزيرة.

حالة الطقس

وقال الإنذار المبكر: «إن بلاغ الهيئة والإنذار يتضمن بعض المناطق الأخرى إلى جانب مكة وعسير وهي ميسان، بني سعد – شقصان – الشفا – الهدا – تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة، وتوقع جريان السيول في ظهران الجنوب – أبها – خميس مشيط – سراة عبيدة – الحرجة – محايل – النماص – بللسمر – بارق – تنومة – المجاردة».

استمرار هطول الأمطار والرعد

كما قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: «تظل الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، ما يؤثر على الرؤية الأفقية، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) اليوم الثلاثاء.

أمطار ورعد على هذه المناطق

كما توقعت هطول الأمطار على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.