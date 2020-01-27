الأعلى جازان والأدني تبوك.. اعرف حالة الطقس غداً في السعودية الثلاثاء 3-6-1441

حالة الطقس غدا في المملكة السعودية تهم جميع المواطنين السعوديين لذلك نرصد لكم عبر هذا التقرير أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأكد البيان أن مناطق الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من تبوك وأجزاء من حائل يسودها سماء غائمة قد تتخللها سحب ممطرة خلال فترة المساء.

في حين تكون الرياح نشطة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، البحر الأحمر الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والوسط، ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

حالة الطقس غداً في السعودية الثلاثاء 28-1-2020

تشير توقعات حالة الطقس غداً في السعودية إلى أن أدنى درجة حرارة سوف تكون 01 في تبوك وأعلى درجة حرارة 31 في جازان، وهذا بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 3-6-1441

مكة : العظمى 30 والصغرى 16. طقس الرياض غداً : العظمى 18 والصغرى 03. الطائف : العظمى 22 والصغرى 06. المدينة المنورة : العظمى 25 والصغرى 06. جدة : العظمى 29 والصغرى 17. الدمام : العظمى 17 والصغرى 07. أبها : العظمى 18 والصغرى 05. تبوك : العظمى 20 والصغرى 01. رفحا : العظمى 18 والصغرى 03. نجران : العظمى 21 والصغرى 07.

تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد منذ قليل تنبيهين الأول يشمل منطقة عسير محافظات أبها – أحد رفيدة – الحرجة – النماص – بلقرن – تنومة – خميس مشيط – سراة عبيده – ظهران الجنوب، والتأثيرات المصاحبة هي تدني في مستوى الرؤية، ينتهى التحذير في التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء.

والثاني في منطقة جازان محافظات احد المسارحة – الحرث – الدائر – الريث – العارضة – صامطة – صبيا – فيفا – هروب التأثير المصاحب ضباب وتدني في مستوى الرؤية الأفقية، وينتهي التاسعة صباح الثلاثاء.

توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية

هيئة الأرصاد حذرت المواطنين من أنه ابتدأً من يوم الأربعاء القادم سوف تسود تقلبات جوية عنيفة على مناطق غرب وجنوب غرب المملكة يتمد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة وتنتهي مع نهاية الأسبوع وقالت أن الأسبوع الحالي هو الأشد برودة وانخفاض في درجات الحرارة في السنة.