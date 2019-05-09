حالة الطقس في السعودية 5 رمضان.. والغبار يجتاح الرياض (صور)

داهمت موجة كبيرة من الغبار عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مساء أمس الخميس، ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وخصوصا على الطرق السريعة، ما أسفر عن ارتباك كبير وزحام شديد في بعض المناطق.

أمطار رعدية مع رياح نشطة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن العاصمة الرياض ستتعرض لموجة من الغبار الشديد مما يعوق الحركة في الطرق السريعة، وحذرت السائقين من القيادة بسرعة وأن عليهم توخي الحذر، وذلك في معظم مناطق المملكة أمس الخميس.

أمطار رعدية مع رياح نشطة

وكشف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بزخات رعدية ورياح نشطة، مع وجود زخات من البرد، على مرتفعات المملكة الجنوبية ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وأجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

درجات الحرارة في السعودية 5 رمضان

ننشر لكم درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الجمعة 10-5-2019 في محافظات المملكة:

مكة المكرمة | 26 °C

المدينة المنورة | 27 °C

الرياض | 29 °C

جدة | 27 °C

القصيم | 28 °C

الدمام | 31 °C

عرعر | 23 °C

حائل | 20 °C

الجوف | 17 °C

حفر الباطن | 29 °C

تبوك | 17 °C

الباحة | 19 °C

وادي الدواسر | 31 °C

طريف | 13 °C

نجران | 26 °C

الأحساء | 33 °C

رفحاء | 22 °C

شرورة | 29 °C

ينبع | 26 °C

بيشة | 21 °C

ابها | 16 °C

الطائف | 22 °C