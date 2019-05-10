حالة الطقس وتوقعات الأرصاد الجوية السعودية ليوم السبت

استمرار لحالة الطقس المضطرب الذي شهدته المملكة خلال خامس أيام شهر رمضان المبارك على معظم الأنحاء بالمملكة العربية السعودية، تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى مزيد من الأمطار يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة على عدة مناطق خلال يوم السبت سادس أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مايو 2019، وسنحاول من خلال السطور التالية استعراض أهم ملامح حالة الطقس غدا طبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية السعودية.

توقعات حالة الطقس ليوم السبت 6 رمضان

أفادت التقارير الواردة من خبراء الأرصاد الجوية لتوقعات طقس الغد بإذن الله، إلى استمرار الظروف المهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق، والتي تأتي مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية على مناطق (مرتفعات مناطق جازان، والباحة، وعسير، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتمتد أيضا لتصل إلى منطقة الرياض وبعض مناطق القصيم.

كما تتأثر المناطق الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والرياض ومنطقة نجران، بالعوالق الترابية التي تؤثر بشكل كبير على مدى الرؤية الأفقية.

حالة البحر والأمواج والملاحة البحرية ليوم السبت

تتأثر الملاحة بالبحر الأحمر بالرياح الشمالية الغربية المتوسطة، ويكون أرتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ليكون البحر متوسط الموج، كما يصل أرتفاع الموج أيضا بالخليج العربي إلى نفس الارتفاع من متر إلى متر ونصف، ليكون البحر متوسط الموج أيضا.

درجات الحرارة المتوقعة في سادس أيام رمضان