حالة الطقس وتوقعات الأرصاد الجوية السعودية ليوم الأحد 7 رمضان .. أمطار ورياح

تشير التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية السعودية بشأن حالة الطقس غدا الأحد 7 رمضان 1440 الموافق 12 مايو 2019، إلى استمرار حالة الطقس المضطرب الذي شهدته المملكة العربية السعودية اليوم وأمس، من حيث تساقط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمقارنة بدرجات الحرارة المسجلة ليوم السبت سادس أيام شهر رمضان المبارك، وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا طبقا لتقارير خبراء الأرصاد الجوية.

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 7 رمضان

جاءت تقارير الأرصاد الجوية لتوقعات طقس الأحد بمشيئة الله، لتشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية، مصحوبة بزخات من البرد والرياح السطحية النشطة المثيرة للغبار والأتربة، والتي تؤثر بشكل سلبي على الرؤية الأفقية على مناطق (عسير والباحة ومرتفعات مناطق جازان، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مناطق القصيم وحائل، وتصل حتى المنطقة الشرقية.

كما تتأثر مناطق نجران والمناطق الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية بالعوالق الترابية والرمال التي تحد من الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها أيضا إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقتين الشرقية والرياض العاصمة.

الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر والخليج العربي

من المتوقع أن تشهد سواحل البحر الأحمر رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة السرعة، ويتراوح أرتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر متوسط الموج.

بينما يشهد الخليج العربي وسواحله رياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تزيد قليلا عن البحر الأحمر، ليكون أرتفاع الموج من متر إلى مترين، وتكون حالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 7 رمضان