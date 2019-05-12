حالة الطقس وتوقعات خبراء الأرصاد السعودية ليوم الإثنين 8 رمضان 1440

استمرار للطقس المتقلب الذي تعيشه المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام، جاءت تقارير هيئة الأرصاد الجوية السعودية في توقعاتها لحالة الطقس ليوم الإثنين السابع من شهر رمضان المبارك للعام 1440، الموافق 13 مايو 2019 لتشير إلى استمرار حالة الطقس الذي شهدتها المملكة خلال اليوم الأحد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتراوح ما بين الدرجة والدرجتين على معظم أنحاء المملكة، وسنستعرض من خلال السطور التالية أهم الظواهر التي يتوقع حدوثها في يوم الغد وفي مقدمتها الأمطار والرياح المثيرة للغبار والأتربة.

توقعات حالة الطقس ليوم الاثنين 7 رمضان

تشير تقارير خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والتي شهدتها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية والتي كانت تصحبها زخات من البرد، ورياح سطحية نشطه مثيرة للغبار والأتربة تحد بشكل كبير من الرؤية الأفقية على مناطق عسير والباحة، ومرتفعات مناطق جازان.

ومن المتوقع أن تمتد حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة لتشمل المناطق الشرقية منها، بالإضافة إلى مناطق الرياض والقصيم وحائل، وتصل حتى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

حالة البحر والملاحة ليوم الإثنين 8 رمضان

من المتوقع أن يشهد البحر الأحمر هبوب رياح متوسطة تتراوح سرعتها بين 15 إلى 35 كم في الساعة، وأن يتراوح أرتفاع الموج بين المتر والمتر ونصف، ليصبح حالة البحر متوسط الموج، كما يشهد الخليج العربي نفس المتغيرات تقريبا، حيث انه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح به بين 12 إلى 36 كم في الساعة، والموج بين متر إلى متر ونصف، والبحر سيكون متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين 8 رمضان