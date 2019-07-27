حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار في عدة مناطق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعاتها لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية ليوم الأحد الموافق 25/11/1440، 28/7/2019 وجاء في نشرتها التوقع بمشيئة الله تعالى بأن تكون هناك سحب رعدية ممطرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق في المملكة أبرزها مناطق ومرتفعات جازان، وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية منها، والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية

حالة الطقس اليوم الأحد 28/7/2019

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/الساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما في الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شرقية وبسرعة 15/35 كم/ الساعة، ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

من المتوقع بمشيئة الله تعالى حسب نشرة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ان تكون درجات الحرارة لهذا اليوم الأحد 25/11/1440 في أنحاء مدن ومناطق المملكة كما يلي:

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 42 29 35 غائم جزئى / أتربة مثارة المدينة المنورة 42 31 25 غائم الرياض 44 28 25 عوالق جدة 38 28 75 غائم جزئى / عوالق الدمام 42 28 55 أتربة مثارة أبها 31 20 75 سحب رعدية ممطرة تبوك 36 24 45 صحو بريدة 44 27 45 صحو حائل 42 26 25 صحو الباحة 32 20 60 سحب رعدية عرعر 41 26 30 صحو سكاكا 41 27 25 صحو جازان 38 31 80 سحب رعدية نجران 37 27 50 سحب رعدية وادي الدواسر 45 30 35 غائم جزئى / أتربة مثارة