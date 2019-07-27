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حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار في عدة مناطق

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار في عدة مناطق
حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعاتها لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية ليوم الأحد الموافق 25/11/1440، 28/7/2019 وجاء في نشرتها التوقع بمشيئة الله تعالى بأن تكون هناك سحب رعدية ممطرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق في المملكة أبرزها مناطق ومرتفعات جازان، وعسير والباحة،  وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية منها، والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية

حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية اليوم
حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 28/7/2019

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

  • تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/الساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
  • أما في الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شرقية وبسرعة 15/35 كم/ الساعة، ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

من المتوقع بمشيئة الله تعالى حسب نشرة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ان تكون درجات الحرارة لهذا اليوم الأحد 25/11/1440 في أنحاء مدن ومناطق المملكة كما يلي:

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية

المدينةالعظمىالصغرىالرطوبة المتوقعةأهم الظواهر الجوية
مكة422935 غائم جزئى / أتربة مثارة
المدينة المنورة423125 غائم
الرياض442825 عوالق
جدة382875 غائم جزئى / عوالق
الدمام422855 أتربة مثارة
أبها312075 سحب رعدية ممطرة
تبوك362445 صحو
بريدة442745 صحو
حائل422625 صحو
الباحة322060 سحب رعدية
عرعر412630 صحو
سكاكا412725 صحو
جازان383180 سحب رعدية
نجران372750 سحب رعدية
وادي الدواسر453035 غائم جزئى / أتربة مثارة
المدينةالعظمىالصغرىالرطوبة المتوقعةأهم الظواهر الجوية
شرورة423050 غائم جزئى / أتربة مثارة
طريف352050 صحو
الطائف342345 سحب رعدية
القنفذة382980 غائم جزئى / أتربة مثارة
ينبع402980 عوالق
العلا392635 صحو
الاحساء442830 أتربة مثارة
بيشة392550 غائم جزئي/عوالق ترابية
الوجه342590 صحو
رفحا452720 صحو
القريات362160 صحو
عرفات412935 غائم جزئى / أتربة مثارة
منى422935 غائم جزئى / أتربة مثارة
مزدلفة422935 غائم جزئى / أتربة مثارة

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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