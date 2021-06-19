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حبس 5 سنوات.. تحذير للسعوديين من اصطحاب البنادول إكسترا والفيفادول أثناء السفر لهذه الدولة 

بواسطة إسلام عوض
تحذير للسعوديين من اصطحاب البنادول إكسترا والفيفادول

حذرت هيئة الطيران المدني السعودي مواطني المملكة العربية من اصطحاب بعض البعض الأدوية إلا بوصفة طبية، أثناء السفر لبعض الدول، وأكدت أن البنادول إكسترا أو الفيفادول بلص محظور اصطحابه حال السفر لتلك الدولة لأن العقوبة تصل للسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات أو الغرامة.

تحذير للسعوديين من اصطحاب البنادول إكسترا والفيفادول

ووفق برقية لطيران نااس وشركة الخطوط السعودية ، فقد تم تحذير مواطني المملكة العربية السعودية، اصطحاب الأدوية المذكورة أثناء السفر إلى جورجيا، قد يعرضك للعقوبة حال عدم وجود وصفة طبية أثناء السفر.

حيث حذرت جمارك جورجيا  في منشور لها من حمل المسافرين لبعض الأدوية ومنها البنادول والفيفادول بلص، وحال وجود مسافر معه هذه الأدوية دون وصفات طبية، سيعرضك لغرامة قدرها 3086 دولار أو الحبس لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.

كما وجهت سفارات جورجيا حول العالم جميع القادمين إليها من السعودية أو أي دولة بضرورة الإلتزام بتعليمات حكومة جورجيات وعدم اصطحاب أي أدوية محظورة في بلادهم إلا بوصفات طبية.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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