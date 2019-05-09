حجز تذاكر المباريات عبر رابط مكاني makani من الدوري السعودي، يقوم به الكثير من المواطنين الذين يعيشون بالمملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني، وذلك لحضور المباريات القادمة والتمتع بمشاهدة جميع فرقهم بالملاعب والهتاف في جو رياضي وكروي مناسب، لذلك يتصدر محركات البحث السعودية البحث عن حجز تذاكر المباريات القادمة من الدوري السعودي عبر رابط مكاني makani، والذي نوفره أمام الجميع في التقرير التالي.

حجز تذاكر المباريات عبر رابط مكاني makani

وأمام كافة عشاق كرة القدم حجز التذاكر عبر الرابط التالي: هنا

ومن المباريات المتاحة حاليا بالموقع، هي مباراة بين الفريقين الاتحاد والنصر واللذان يلعبان من أجل كأس خادم الحرم الشريفين. ولشراء التذاكر هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من اتباعها بعد زيارة الرابط الخاص بمكاني واختيار المبارة التي تريد حضورها، حيث يجب أن تمتلك حساب على الموقع، ولإنشاء حساب جديد يجب اتباع الآتي:

اختيار شراء التذكرة ثم أدخل الاسم بالكامل والبريد الإلكتروني ومن ثم اضغط على تأكيد.

كتابة كلمة المرور وتأكيدها في الخانة التالية، ثم أكتب رقم الهاتف وحدد من القائمة الجنس وأكتب تاريخ عيد الميلاد.

بعد كتابة المعلومات السابقة أضغط على خانة أتعهد بأن كافة المعلومات صحيحة، ثم تسجيل.

خدمة مكاني

​​تعد منصة “مكاني” الإلكترونية، هي أحدث خدمات الحكومة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها ضمن تطبيقات التجارة الإلكترونية التي أسسها البريد السعودي، والتي صدرت في عام 2014، للاستثمار والاستفاددة من البريد السعودي، فضلا عن إتاحة تلك الخدمة أمام المواطنين والمقيمين لحجز و شراء التذاكر إلكترونياً، لعدد من الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية​ .

وباطلاق تلك الخدمة من قبل المملكة العربية السعودية حيث يستطيع الجميع حجز تذاكر المباريات القادمة من الدوري السعودي عبر رابط مكاني makani، فالأمر وفر على الكثير الوقت والمعاناة للحصول على تلك التذاكر لحضور كافة الفاعليات التي تطلقها المملكة في الفترة الأخيرة بكثرء سواء على المستوى الفني أو الرياضي أو الترفيهي أو الثقافي، أو غيرها من المناسبات المختلفة.