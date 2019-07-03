حجز تذاكر مهرجان MTV الموسيقى ضمن فعاليات موسم جدة 2019

تنتظر المملكة العربية السعودية الحدث الفني الأكبر في مدينة جدة، كما يعتبر المهرجان الموسيقي الأكبر في تاريخ المملكة، حيث يقام مهرجان MTV الموسيقى في جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، كما يقام المهرجان الموسيقي يوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو الجاري ضمن أحداث موسم جدة، كما يشارك في المهرجان الكثير من النجوم الغنائية الشابة وكذلك نجوم الفن، يذكر أن المهرجان سوف يقام على أكبر مسارح الشرق الأوسط، كما نوضح لكم خلال الأسطر المقبلة أسماء النجوم الذين سوف يشاركون الحفل الموسيقي الضخم.

الجدير بالذكر أن مهرجان MTV جدة سوف يكون بث مباشر في جميع دول العالم، كما تنشر آلف الإعلانات حول العالم في أكثر من 30 دولة خلال موسم جدة،كما سيقوم المهرجان بتوزيع هدايا قيمة للمشتركين في العرض في مختلف الدول حول العالم، حيث يعتبر مهرجان MTV الموسيقى واجهة مدينة جدة للوصول لملايين البشر حول العالم.

مهرجان MTV جدة تذاكر

في 18 تموز (يوليو) 2019 ، يتوجه بعض رواد الأداء الموسيقي في العالم إلى جدة في مهرجان موسيقى رائع، واحدة من أضخم الأحداث الموسيقية على الإطلاق في الشرق الأوسط، لا يفوتك ! حيث يتم إنتاج الحدث المذهل للبث التلفزيوني في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر أكبر عرض موسيقي في هذا الصيف في موسم جدة.

بطاقة مهرجان MTV

مهرجان MTV الموسيقي المدينة: جدة، السعودية

التاريخ: 18 يوليو، 2019

المكان: مدينة الملك عبد الله الرياضية، الجوهرة

القناة الناقلة: بث مباشر لأكثر من 100 دولة

المغنيين المشاركين: لم يتم الإعلان حتى الآن

الحضور للأشخاص الأكبر من 18 سنة

المغنيين المشاركين