حجز مواعيد مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية في جدارة الخدمة المدنية

أعلنت وزارة التعليم عن رابط حجز مواعيد مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 في فروع جدارة الخدمة المدنية ، حيث دشن رابط حجز مواعيد المطابقة لبيانات المقبولين والمقبولات على الوظائف التعليمية بشكل مبدئي “نظام المطابقات” بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، لاستكمال إجراءات الترشيح، عقب ظهور نتائج مفاضلة جدارة وفرز طلبات الخريجين والخريجات، من تقدموا لشغل وظائف وزارة التعليم المعلن عنها خلال شهر رمضان 1440 بواقع 10456 وظيفية تعليمية بجميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

وزارة التعليم السعودية كانت قد حددت يوم الخميس 10 شوال 1440 الماضي، لإعلان أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، وبعد طول انتظار على مدار ساعات اليوم، اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، عن دعوة 10326 مرشح ومرشحة لمطابقة بياناتهم في فروع ومكاتب جدارة الخدمة المدنية المنتشرة بالمحافظات، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 13 شوال 1440 ، الخامس عشر من شهر يونيو 2019، ومنذ بضع ساعات اعنت وزارة التعليم عن رابط حجز مواعيد مطابقة المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

كيفية حجز مواعيد مطابقة المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

الدخول على رابط حجز مواعيد مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية يستوجب تسديل الدخول لمن لا ليس لديه حساب على بوابة نظام المطابقات، ومن له حساب مسجل من قبل علية تسجيل الدخول في الموقع الذي دشن بالتعاون ما بين وزارة التعليم و وزارة الخدمة المدنية، لتيسير عملية المطابقة على الخريجين والخريجات المرشحين مبدئياً لشغل 10326 وظيفية تعليمية، ثم إدخال البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية وتحديد موعد التواجد بأحد فروع جدارة لمطابقة البيانات ومنها الشهادات والأوراق الثبوتية التي جاء بيانها في بيان وزارة التعليم

رابط نظام المطابقات وزارة التعليم والخدمة المدنية

رابط الدخول على موقع نظام المطابقات من أجل الدخول على موقع نظام حجز موعد المطابقة في فروع جدارة وزارة الخدمة المدنية، والذي يأتي لتكليل التعاون ما بين وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية، ويجب التسجيل فيه كي يتمكن المرشح أو المرشحة من الدخول.