حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين عبر أبشر وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية

يوفر موقع أبشر الأحوال المدنية الكثير من الخدمات الإلكترونية، من بينها حجز موعد الأحوال، وهي واحدة من ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من خلال نظام أبشر بشكل عام، من بينها أبشر المرور السعودي، أبشر الجوازات السعودية، كما أن خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية يستفيد منها كل من العامل الوافد أو المقيم في المملكة، خاصةً لإنهاء المعاملات الخاصة به وفق موعد محدد.

باستثناء حجز الأحوال المدنية، يمكن استخدام عدد كبير من الخدمات من خلال منصة أبشر الأحوال، من بينها الاستعلام عن التأمين الصحي للمواطنين، التبليغ عن الوثائق المفقودة، الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية، طلب وثيقة بدل فاقد، بالإضافة إلى الخدمة الأبرز التي يتم تقديمها خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية.

التسجيل في أبشر

وللاستفادة من كافة الخدمات الموجودة على موقع أبشر الإلكتروني، ينصح دائماً بضرورة فتح حساب أبشر، حتى يتمكن المستفيد من إنهاء كافة المعاملات الخاصة به، وذلك من خلال رابط التسجيل في أبشر، فقط كل ما عليك هو كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، وأكدت وزارة الداخلية أكثر من مرة، أنه لابد من استخدام رقم جوال وبريد إلكتروني صحيح حتى يتم التسجيل في نظام أبشر وزارة الداخلية.

موعد الأحوال المدنية

وفي إطار سعي حكومة المملكة العربية السعودية على راحة مواطنيها والمقيمين، وفرت وزارة الداخلية خدمة موعد الأحوال المدنية، وأكدت أنه لا يمكن حجز موعد في الأحوال المدنية، سواء للمقيمين أو المواطنين إلى بعد كتابة رقم الهوية بالنسبة للمواطن، ورقم الإقامة بالنسبة للعمالة الوافدة والمقيمين، بشكل صحيح، وذلك حتى يتم التأكد من الشخص الذي يتقدم للحصول على الخدمة.

حجز موعد الأحوال

من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية يمكن الاستفادة من خدمة موعد الأحوال، ذلك من خلال رابط أبشر، من خلال حجز موعد الأحوال، ولا يتم حجز الموعد إلا بعد كتابة رقم الهوية، بالإضافة إلى الرمز المرئي، ولإتمام حجز موعد الأحوال المدنية، قم بفتح شاشة المواعيد المتاحة من اجل اختيار الموعد المراد حجزه، ثم اختر أقرف فرع أو مكتب أحوال حتى تتمكن من مراجعته.