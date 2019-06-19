كيفية حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين، عبر منصة أبشر وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية، وهي الخدمة التي يستفيد منها المواطن والمقيم لإنهاء العديد من الخدمات في الوقت والساعة والتاريخ المناسب له، مما يوفر علية مشكة الانتظار لساعات أمام مقرات مكاتب الأحوال المدنية، وبالتالي تنعكس على سرعة وسهولة إنهاء الخدمات في وقت قياس، وخاصةً تلك التي تستوجب تواجد صاحب الطلب بنفسة في أحد مقرات وزارة الداخلية المعنية بتقديم الخدمة.

تحت شعر خدمة المواعيد تسهل عليك مواعيدك، أطلق وزارة الداخلية سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي من شانها توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، وجاءت خدمة حجز المواعيد لتغطي ثلاثة قطاعات هامة من قطاعات الوزارة، منها حجز مواعيد الجوازات ومواعيد الاستقدام، وخدمة حجز موعد الأحوال المدنية التي هي محل حديثنا فيما يلي من سطور، للتعرف على كيفية حج الموعد لدى مصلحة الأحوال لانهاء خدمة مثل تسجيل مولد جديد.

طريقة حجز موعد الأحوال المدنية

تتلخص طريقة حجز موعد الأحوال المدنية، في التمكن من تسجيل الدخول على بوابة أبشر وزارة الداخلية، من حساب المستفيد سواد كان مواطن أو مقيم، قم الدخول على خدمة حج المواعيد الإلكترونية، وتوضيح نوعية الخدمة المطلوبة، ثم تحديد الوقت واختيار احد المواعيد المناسبة من تلك المتاحة، ثم الحجز الإلكتروني، وبالتالي يجب اتباع ما يلي من خطوات كما هو مرفق.

الدخول على بوابة ابشر الإلكترونية

اختيار خدمة الاستعلامات الإلكترونية ومنها أبشر الأحوال المدنية.

اختيار خدمة حج موعد.

اتباع التعليمات الموضحة والموافقة عليها، ثم اختيار الموعد.

التحقق من حجز موعد

خدمة ابشر الأحوال المدنية يمكن منها التحقق من حجز موعد، عن طريق الاستعلام برقم الهوية أو رقم الإقامة.

تسجيل دخول ابشر

سجل بياناتك وتحصل على حساب عبر بوابة أبشر الإلكترونية كي يكون لدين القدرة على تنفيذ مثل هذه المهام، في خطوات معدودة.