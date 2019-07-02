تسجيل دخول أبشر : حجز موعد الأحوال المدنية للمقيمين عبر بوابة وزارة الداخلية

توفر بوابة أبشر الأحوال المدنية الكثير من الخدمات المختلفة، من بينهم حجز موعد الأحوال المدنية للمقيمين بالمملكة، وهي واحدة ضمن مجموعة من الخدمات المتميزة التي تقدمها بوابة أبشر وزارة الداخلية بشكل عام، سواء للمواطن أو المقيم على حد سواء، وتعتبر خدمة تسجيل موعد الأحوال، خدمة يمكن من خلالها إنجاز الكثير من المعاملات الإلكترونية في توقيت محدد يتم اختياره من قبل المستفيد، بحسب المواعيد المتاحة، ومن ثم التوجه إلى أي من الفروع القريبة لمكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في المملكة.

وقبل البدء في معرفة خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية، يجب أن تعرف عزيزي الزائر أن أبشر وزارة الداخلية بشكل عام يوفر الكثير من الخدمات للمقيمين أو العمالة الوافدة بالمملكة، من بينها خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، التي يتمكن من خلالها المقيم من معرفة تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة به، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات الإلكترونية المختلفة، التي يمكن الاستفادة منها بعد فتح حساب أبشر، من خلال رابط التسجيل في أبشر، ومن أبرز الجهات التي يتم تقديمها عبر موقع أبشر الإلكترونية، خدمات أبشر الجوازات السعودية، أبشر المرور، وأخيراً أبشر الأحوال المدنية.

حجز موعد الأحوال المدنية

وكان الحساب الرسمي لأبشر وزارة الداخلية أعاد نشر تذكيراً حول طريقة تسجيل موعد الأحوال، وذلك من خلال حسابه على منصة تويتر، حيث أكد أن خدمة حجز موعد الأحوال المدنية، تأتي في إطار سعي وزارة الداخلية متمثلة في الأحوال المدنية، على راحة كافة المقيمين أو العمالة الوافدة في المملكة، وأيضاً تسهيلاً على المستفيدين من المواطنين، وأكد الحساب الرسمي رداً على أحد المغردين أنه يمكن حجز الموعد من خلال تسجيل دخول أبشر، واتباع التعليمات وكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

حجز موعد الأحوال المدنية للمقيمين

يمكن حجز موعد الأحوال عن طريق تسجيل دخول أبشر وزارة الداخلية كما سبق وتم الإشارة، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة، وذلك من خلال رابط حجز موعد الأحوال المدنية للمقيمين، ومن خلالها يمكن للمقيم الاستفادة بكافة الخدمات المقدمة بعد حجز الموعد، حتى يتمكن من إنهاء أي من الإجراءات الخاصة به، ولا يمكن حجز الموعد إلا بعد كتابة رقم الإقامة، وتاريخ الميلاد، وبعد كتابة البيانات، تم الضغط على أيقونة التحقق من بياناتي.

حجز موعد في الأحوال

وبعد فتح المواعيد المتاحة بعد التحقق من البيانات، من خلال شاشة المواعيد المتاحة، قم باختيار الموعد الذي ترغب به، ومن ثم قم باختيار فرع مكتب الأحوال الذي ترغب بمراجعته، وبالإضافة إلى خدمة حجز موعد في الأحوال، توفر الأحوال المدنية الكثير من الخدمات الأخرى،من بينها التبليغ عن الوثائق المفقودة، الاستعلام عن أحقية القيام للحج بالنسبة للمواطنين، وأيضاً خدمة الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية، والكثير من الخدمات الأخرى.