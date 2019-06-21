حجز موعد الأحوال المدنية من خلال تسجيل دخول أبشر الخدمات الإلكترونية

تتيح خدمات أبشر الإلكترونية الكثير من الخدمات، من بينها حجز موعد الأحوال المدنية، وهي أحد أبرز الخدمات التي يتم تقديمها عبر بوابة أبشر الأحوال، وتهم كل من المواطن أو المقيم على حد سواء، لما قد تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لمستفيدي نظام أبشر بشكل عام، وأبشر الأحوال المدنية بشكل خاص، وتعتبر خدمة حجز موعد في الأحوال، هي واحدة ضمن حزمة كبيرة من خدمات الأحوال المدنية، فبجانب هذه الخدمة، تتيح الأحوال المدنية عدداً آخر من الخدمات، من بينها تجديد الهوية الوطنية، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، والاستعلام عن صلاحية الهوية.

أبشر تسجيل الدخول

بجانب خدمة حجز موعد في الأحوال، من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية يمكن الاستفادة بعدد كبير من الخدمات المتميزة، ويستفيد منها كل من المقيم أو المواطن، من بينها الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة، وهي واحدة من ضمن خدمات أبشر الجوازات السعودية، التي تتيح لكل من العامل الوافد وصاحب العمل، من معرفة تفاصيل التأشيرة، ونوعها، وإن كانت مفردة أو متعددة، ويكون محدد بها مدة صلاحية التأشيرة، وبعض البيانات الأخرى.

كذلك يمكن الاستفادة بخدمات أخرى يمكن لأي من المسجلين في نظام أبشر وزارة الداخلية الاستفادة منها وفق بعض الضوابط والشروط، مثل خدمة استعلام عن تأمين صحي، وهي خدمة يتم تقديمها أيضاً للمقيم والمواطن، ومن خلالها يتعرف المستفيد على حالة التأمين الطبي الخاص به، وموعد وتاريخ التجديد، حيث أن عدم تجديد صلاحية التأمين ترتبط بشكل كامل على صلاحية الإقامة بالنسبة للمقيم، وذلك كما أوضحت المديرية العامة للجوازات.

حجز موعد في الأحوال

في محاولة للتيسير على كافة المستفيدين من خدمات أبشر الإلكترونية، أتاح نظام أبشر عبر بوابته الإلكترونية الكثير من الخدمات، وذلك في محاولة لإنهاء كافة الإجراءات التي كانت تتطلب الحضور إلى مقرات الوزارة، من بينها خدمة حجز موعد في الأحوال، وتوفر هذه الخدمات على المواطنين أو المستفيدين بشكل عام حتى لا يضطر الكثير منهم إلى النزول من اجل إنهاء الإجراءات، فقط يمكن من خلال خدمة حجز موعد الأحوال، حيث يمكن من خلالها طلب وثيقة، أو التبليغ عن أي من الوثائق المفقودة، أو طلب أي من الخدمات التي توفرها أبشر الأحوال المدنية.

حجز موعد الأحوال المدنية

وكانت الأحوال المدنية نشرت من خلال صفحتها الرسمي تذكيراً حول طريقة حجز الأحوال المدنية من خلال حسابها الرسمي على تويتر، ونوهت إلى أنه يمكن الدخول للخدمة من خلال رابط حجز موعد الأحوال المدنية، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، وبعد تسجيل الدخول للخدمة، يستطيع المستفيد الاختيار من شاشة المواعيد المتاحة، واختيار الأفضل له، ثم التوجه إلى مكتب الأحوال التابع له، وللاستفادة من كافة خدمات أبشر الإلكترونية، يمكن فتح حساب أبشر من خلال رابط التسجيل في أبشر وزارة الداخلية، وذلك عبر اتباع الخطوات المبينة وكتابة كافة البيانات أو المعلومات الشخصية بشكل صحيح، والتي من بينها رقم هوية المواطن، أو رقم إقامة المقيم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، وبعض المعلومات الأخرى.