حجز موعد بالجوازات السعودية عبر بوابة أبشر الالكترونية

نقدم لكم طريقة حجز موعد جوازات السعودية، حيث توفر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية إمكانية حجز المواعيد من اجل استخراج الوثائق الرسمية والأوراق الرسمية والعديد من الخدمات الأخري إلكترونية عبر بوابة ابشر الإلكترونية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم طريقة حجز موعد في الجوازات السعودية حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية، حيث توفر قطاع الجوازات العديد من الخدمات الإلكترونية والتي سوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال فرجاء تابعوا معانا قراءة السطور التالية.

طريقة حجز موعد في الجوازات السعودية

زيارة بوابة أبشر الإلكترونية الجوازات .

. كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

اختيار نوع التقويم.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة الرمز المرئي.

النقر علي أيقونة التحقق من بياناتي.

تجدر الإشارة عقب الانتهاء من كتابة البيانات الموضح لكم بعالية سوف تظهر لكم اقرب المواعيد المتاح للحجز موعد بالجوازات أو في أي قطاع حكومي اخر بكل سهولة.

حجز موعد بالجوازات السعودية

يمكن الدخول علي بوابة أبشر الإلكترونية من اجل الاستفادة من بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية، حيث يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق استخدام رقم الإقامة ورمز التحقق الخاص بالموظف أو العامل الوافد، كما توفر المديرية العامة للجوازات السعودية أبشر العديد من الخدمات الأخري وهي علي النحو التالي.

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