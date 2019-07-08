حجز موعد تساهيل وجميع الأوراق المطلوبة ورسوم الحجز عبر vfstasheel

حجز موعد تساهيل أمر يهم كل مسافر إلي المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير عن الطريقة الكاملة لحجز موعد تساهيل والأوراق المطلوبة منه وتتم هذه العملية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بشركة تساهيل علي الانترنت، لمن لايعرف شركة تساهيل هي واحدة من أفضل الشركات في المملكة العربية السعودية التي تتخصص في تخليص أوراق وإجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية، سواء كنت تريد زيارة أو إقامة، وقبل موعد تساهيل من المؤكد أن تقوم بتجميع الأوراق المطلوبة حتى لا تضيع الوقت وتقديمها في المعاد المخصص لك حتى لا تقوم بحجز موعد آخر خلال أسبوعين إذا فاتك الميعاد.

حجز موعد تساهيل

لكي تتمكن من الحجز موعد تساهيل اتبع الخطوات التي سوف أخبرك بها الآن :

قم بالدخول الي موقع تساهيل علي الانترنت. قم باختيار دولتك ولغتك مهما كانت. سوف تظهر أمامك مجموعة من الخيارات والقوائم سوف تضغط على حجز موعد. قم باختيار البلد والغرض من السفر هل هي إقامة أو زيارة . ثم قم باختيار من أين يأتي الطلب هل هي قنصلية أم ماذا. تقوم باختيار نوع الخدمة هل هي عادية أم vip وتتكون خدمة الـvip من الأسعار السياحية والعالية. قم بعد ذلك بالضغط على بنود وشروط تساهيل. ثم سيقوم بجلب صفحة اختيار الموعد وتحديد فئه الموعد أفراد ، عائلات ، وكم العدد. ثم قم باختيار اليوم اللون الأخضر فقط إما باقي الألوان فأما أن تكون حجزت أو عطلة. بعد ذلك الرموز الموجودة أسفل الصفحة واضغط على الخطوة التالية. سوف يطلب الموقع تعبئة البيانات بصورة صحيحة كما هي في جواز السفر تجنبا لحدوث أي مشاكل مثل:( الاسم، تاريخ الميلاد، ورقم جواز السفر وتاريخ إصداره وانتهاءه ومكان الإصدار، الجنسية، الجنس، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول ) سوف يطلب بعد ذلك البيانات الخاصة بالكفيل قم بتعبئة كل البيانات ولا تطرق خانة فارغة. وبعد هذا تكون قد انتهيت من حجز موعد تساهيل وبعد هذا لا تنسي القيام بطباعة الموعد.

الأوراق المطلوبة لحجز موعد تساهيل

صورة من الحجز الذي في موعد تساهيل.

أصل جواز سفر به صفحتين فارغتين وألا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر.

إحضار صورة من جواز السفر.

إحضار صورة مستند التأشيرة.

عدد 2 من الصور الخلفية البيضاء.

صورة بطاقتك الشخصية.

إثبات صلة القرابة في حال الطلاق صورة من إثبات الطلاق.

للحجز العادي ي تساهيل 780 جنية مصري في الحجز العادي والحجز الاخر بـ 1325 للحجز الممتاز

إذا كان المتقدم سنه بين 14-13 لابد أن يكون له مرافق مع تقديم جواز سفر المرافق .

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول حجز موعد تساهيل وجميع الأوراق المطلوبة وكذلك الرسوم المطلوبة، وفي حال كان لديكم اي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات.