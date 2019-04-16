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حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية أرقام تليفونات وعناوين تفصيلية وخدمات أخرى عديدة

كتب تامر أمين آخر تحديث

حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر لخدمات الجوازات الإلكترونية هي خدمة تقدمها بوابة أبشر للخدمات ونستعرض من خلال هذا التقرير العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة أبشر، ومن أبرز هذه  الخدمات الإلكترونية هي “خدمة أبشر للجوازات” التي استحدثتها وزارة الداخلية السعودية عن طريق موقعها الإلكترونية “بوابة أبشر” وسنستعرض معكم الخدمات التي تقدمها شعب الجوازات للخدمات الإلكترونية على بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية برقم الهوية أو الإقامة عن طريق بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية والعديد من الخدمات الأخرى المُتعلقة بالمرور اليوم نستعرض خدمات الجوازات عبر بوابة أبشر جوازات.

وتجدر الإشارة هنا أن منصة بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية لا تتوقف على تقديم خدمة حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر فقط، بل تقدم العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

ابشر للجوازات
ابشر للجوازات

حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر خدمات الجوازات الإلكترونية

حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية
حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية

يمكن حجز موعد جوازات من خلال موقع أبشر للخدمات الإلكترونية وذلك بالدخول على الموقع من خلال الرابط التالي واتباع الخطوات التالية:

  • الدخول من هنا على رابط الاستعلامات الإلكترونية الجوازات حجز موعد عبر بوابة أبشر جوازات
  • إدخال ر رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي.
  • إدخال رقم الإقامة للمقيمين أو الوافدين غير السعوديين.
  • اختيار نوع تقويم تاريخ الميلاد
  • إدخال تاريخ الميلاد بدقة
  • إدخال الرمز المرئي الذي سيظهر لك.
  • الضغط على كلمة التحقق من بياناتي
ابشر منصة الخدمات الإلكترونية
ابشر منصة الخدمات الإلكترونية

الخدمات التي تُقدمها مكاتب الجوازات

الخدمات التي تقدمها شعب الجوازات للخدمات الإلكترونية عبر بوابة أبشر عديدة ومتنوعة وتتلخص هذه الخدمات الإلكترونية فيما يلي:

  1. خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة أو إلغاء التأشيرة.
  2. خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي أو إلغاء التأشيرة.
  3. خدمة إصدار بطاقات الإقامة وتجديد بطاقات الإقامة بالمملكة.
  4. خدمة نقل المعلومات جواز العمالة المنزلية.
  5. خدمة تسجيل البصمات الخاصة بالعمالة المنزلية.
  6. خدمة طباعة الإقامة المصدرة أو المجددة عن طريق خدمة أبشر.

ملاحظة هامة:
بخصوص خدمة تسجيل البصمات الخاصة بالعمالة المنزلية يجب إحضار الإقامة وجواز السفر لتسجيل البصمة، وتجدر الإشارة أن  تلك الخدمات يتم تقديمها لأصحاب العمل الأفراد، أما بخصوص خدمة طباعة الإقامات فيتم تقديمها لجميع أصحاب العمل.

عناوين وأرقام تليفونات شُعب الجوازات المُختلفة ومواعيد العمل

من خلال الجدول التالي يمكن التعرف على العناوين وأرقام هواتف وأماكن تواجد مكاتب شُعب الجوازات ببعض المدن والمناطق،كما يمكنكم زيارة رابط شُعب الجوازات على بوابة أبشر جوازات.

المدينة المنطقةاسم المكتبالموقعرقم الاتصالالمستفيد
الرياضشعبة الخدمات الإلكترونية بحي الرمالطريق الرياض الدمام السريع مزاد السيارات الدولي112573597رجال ونساء
الرياضشعبة الخدمات الإلكترونية بمجمع صحارى قسم نساءسوق صحارى بالرياض114057000البصمة للنساء فقط
جدة منطقة مكة المكرمةجوازات الكندرةجوازات جدة حي الشرفية0126315858رجال ونساء
جدة منطقة مكة المكرمةشعبة الخدمات الإلكترونية بمركز الصناعية الثانيةجنوب جدة إدارة المدن الصناعية0126080456خاص بالشركات والمنشآت
جدة منطقة مكة المكرمةشعبة الخدمات الإلكترونية بمركز التحلية التجاريشارع التحلية العام داخل المركز الدور الثاني البوابة رقم 30122635001رجال ونساء
جدة منطقة مكة المكرمةشعبة الخدمات الإلكترونية مركز الصيرفي مولشارع التحلية مع الستين مداخل المواقف العلوية0122843112رجال
جدة منطقة مكة المكرمةشعبة الجوازات الإلكترونية بمركز الرد سي مولسوق الرد سي مول  الدور الثاني البوابة 1رجال ونساء

أرقام المديرية العامة للجوازات وإداراتها بمختلف مناطق المملكة:

المديرية العامة للجوازات011-4771100
الفاكس011-4778835
العملياتتحويله/88
إدارة المتابعة الإدارية011-4509650
إدارة التزوير011-4509650
إدارة شؤون الوافدين011-2920515–011-4740028
إدارة الإمداد والتموين011-4463414
معهد الجوازات011-4020649
إدارة شؤون الحج والعمرة012-6393888
جوازات منطقة الرياض4057000 -011
جوازات منطقة مكة المكرمة6315858 -012
جوازات منطقة المدينة المنورة8480903 -014
جوازات منطقة عسير2260516 -017
جوازات منطقة الباحة7251764 -017
جوازات منطقة حائل5332220 -016
جوازات منطقة القصيم3240860 -016
جوازات منطقة جازان3216262 -017
جوازات منطقة الجوف6241929 -014
جوازات المنطقة الشمالية عرعر6620532 -014
جوازات منطقة نجران5290964 -017
جوازات المنطقة الشرقية8326666 -013
جوازات منطقة تبوك4221884 -014
إدارة الوافدين بالرياض4418558 -011
إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة5601819-012
إدارة الوافدين بجده6322246 -012
إدارة الوافدين بالدمام8469660 -013
إدارة الوافدين بالإحساء5806131 -013
إدارة الوافدين بالمدينة المنورة8446638 -014
إدارة الوافدين بحفر الباطن7224462 -013
إدارة الوافدين بعسير2243064 -017
إدارة الوافدين بالباحة7253516 -017
إدارة الوافدين بينبع3225451 -014
إدارة الوافدين بتبوك4227986 -014
إدارة الوافدين بنجران5225432 -017
إدارة الوافدين بحائل5432811 -016
إدارة الوافدين بالقصيم3253929 -016
إدارة الوافدين بالقريات6424065 -014
إدارة الوافدين بعرعر6629530 -014
إدارة الوافدين جيزان3210660 -017
إدارة الوافدين بالجوف6246044 -014
إدارة جوازات محافظة الخرج5443246 -011
شعبة جوازات محافظة عفيف7220489 -011
شعبة جوازات محافظة الدوادمي6430211 -011
شعبة جوازات محافظة شقراء6221540 -011
شعبة جوازات محافظة القويعية6521014 -011
شعبة جوازات محافظة المجمعة4310007 -011
شعبة جوازات محافظة الزلفي4221635 -011
شعبة جوازات محافظة الطائف7455005 -012
شعبة جوازات محافظة رابغ4223915 -012
شعبة جوازات محافظة القنفذة7321021 -012
شعبة جوازات محافظة الخرمة8323503 -012
شعبة جوازات محافظة الجبيل3620439 -013
شعبة جوازات محافظة الأحساء5828600 -013
شعبة جوازات محافظة حفر الباطن7220389 -013
شعبة جوازات محافظة النماص2810130 -017
شعبة جوازات محافظة خميس مشيط2350358 -017
شعبة جوازات محافظة ظهران الجنوب2550672 -017
شعبة جوازات محافظة الخبر8999949 -013
شعبة جوازات محافظة الخفجي7660416 -013
ادارة جوازات محافظة العاصمة المقدسة5420505 -012
شعبة جوازات محافظة جدة6315858 -012
شعبة جوازات محافظة وادي الدواسر7840707 -011
شعبة جوازات محافظة بلجرشي7226964 -017
شعبة جوازات محافظة المندق7511438 -017
شعبة جوازات محافظة العلا8842564 -014
شعبة جوازات محافظة ينبع3223235 -012
شعبة جوازات محافظة الوجه4420557 -014
شعبة جوازات محافظة البكيرية3360365 -016
شعبة جوازات محافظة ثادق4439684 -011
شعبة جوازات محافظة القريات6420075 -014
شعبة جوازات محافظة المذنب3420081 -016
شعبة جوازات محافظة عنيزة3649823 -016
شعبة جوازات محافظة الرس3335216 -016
شعبة جوازات محافظة جزيرة فرسان3160085 -017
شعبة جوازات محافظة دومة الجندل6230335 -014
شعبة جوازات محافظة طبرجل6282025 -014
مركز جوازات الحفيره8402392/014
شعبة جوازات محافظة بيشه6226694 -017
مركز جوازات الصويدره8402406 -014
مركز جوازات الهجرة8402260 -014
جوازات مطار الملك عبد العزيز6855733 -012
جوازات مطار المدينة المنورة8420330 -014
جوازات مطار الملك فهد8836804 -013
جوازات مطار القيصومه7241968 -017
جوازات مطار أبها2262562 -017
جوازات مطار تبوك4221192 -014
جوازات مطار نجران5293049 -017
جوازات مطار القصيم3800288 -016
جوازات مطار حائل5346002 -016
جوازات مطار القريات6423740 -014
جوازات مطار رفحاء6762417 -014
جوازات مطار جازان3171108 -017
جوازات مطار الجوف6250644 -014
جوازات مطار الملك خالد2211883 -011
جوازات منفذ الدرة4531515 -014
جوازات منفذ جديدة عرعر6600030 -014
جوازات منفذ طريف6521334 -014
جوازات منفذ الطوال3150221 -017
جوازات منفذ الحديثة6425560 -014
جوازات منفذ الرقعي7290133 -013
جوازات منفذ البطحاء5370003 -013
جوازات منفذ سلوى5470771 -013
جوازات منفذ الخفجي7660412 -013
جوازات منفذ عديد5826199 -017
جوازات منفذ علب2460005 -017
جوازات جسر الملك فهد8320184 -013
جوازات منفذ حالة عمار4511833 -014
جوازات منفذ الخضراء5423884 -017
جوازات ميناء جده الإسلامي6474340 -012
جوازات ميناء الجبيل3621846 -013
جوازات ميناء الدمام8572245 -013
جوازات ميناء رأس تنوره6670120 -013
جوازات ميناء ضباء4321139 -014
جوازات ميناء ينبع التجاري3222072 -014
جوازات ميناء الملك فهد الصناعي3962713 -013
جوازات ميناء جيزان3171908 -017

نتمنى أن نكون قد سهلنا ويسرنا على جميع مواطني المملكة السعودية الأمور الخاصة بخدمة الجوازات الإلكترونية عبر موقع أبشر جوزات، وفي حال كان ليكم أي استفسار أو تساؤلات يمكن ترك تعليق بذلك وسنجيب على جميع التعليقات التي تصل إلينا.

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عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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