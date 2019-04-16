حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية أرقام تليفونات وعناوين تفصيلية وخدمات أخرى عديدة

حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر لخدمات الجوازات الإلكترونية هي خدمة تقدمها بوابة أبشر للخدمات ونستعرض من خلال هذا التقرير العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة أبشر، ومن أبرز هذه الخدمات الإلكترونية هي “خدمة أبشر للجوازات” التي استحدثتها وزارة الداخلية السعودية عن طريق موقعها الإلكترونية “بوابة أبشر” وسنستعرض معكم الخدمات التي تقدمها شعب الجوازات للخدمات الإلكترونية على بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية برقم الهوية أو الإقامة عن طريق بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية والعديد من الخدمات الأخرى المُتعلقة بالمرور اليوم نستعرض خدمات الجوازات عبر بوابة أبشر جوازات.

وتجدر الإشارة هنا أن منصة بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية لا تتوقف على تقديم خدمة حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر فقط، بل تقدم العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر خدمات الجوازات الإلكترونية

يمكن حجز موعد جوازات من خلال موقع أبشر للخدمات الإلكترونية وذلك بالدخول على الموقع من خلال الرابط التالي واتباع الخطوات التالية:

الدخول من هنا على رابط الاستعلامات الإلكترونية الجوازات حجز موعد عبر بوابة أبشر جوازات



إدخال ر رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي.

إدخال رقم الإقامة للمقيمين أو الوافدين غير السعوديين.

اختيار نوع تقويم تاريخ الميلاد

إدخال تاريخ الميلاد بدقة

إدخال الرمز المرئي الذي سيظهر لك.

الضغط على كلمة التحقق من بياناتي

الخدمات التي تُقدمها مكاتب الجوازات

الخدمات التي تقدمها شعب الجوازات للخدمات الإلكترونية عبر بوابة أبشر عديدة ومتنوعة وتتلخص هذه الخدمات الإلكترونية فيما يلي:



خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة أو إلغاء التأشيرة. خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي أو إلغاء التأشيرة. خدمة إصدار بطاقات الإقامة وتجديد بطاقات الإقامة بالمملكة. خدمة نقل المعلومات جواز العمالة المنزلية. خدمة تسجيل البصمات الخاصة بالعمالة المنزلية. خدمة طباعة الإقامة المصدرة أو المجددة عن طريق خدمة أبشر.

ملاحظة هامة:

بخصوص خدمة تسجيل البصمات الخاصة بالعمالة المنزلية يجب إحضار الإقامة وجواز السفر لتسجيل البصمة، وتجدر الإشارة أن تلك الخدمات يتم تقديمها لأصحاب العمل الأفراد، أما بخصوص خدمة طباعة الإقامات فيتم تقديمها لجميع أصحاب العمل.

عناوين وأرقام تليفونات شُعب الجوازات المُختلفة ومواعيد العمل

من خلال الجدول التالي يمكن التعرف على العناوين وأرقام هواتف وأماكن تواجد مكاتب شُعب الجوازات ببعض المدن والمناطق،كما يمكنكم زيارة رابط شُعب الجوازات على بوابة أبشر جوازات.

المدينة المنطقة اسم المكتب الموقع رقم الاتصال المستفيد الرياض شعبة الخدمات الإلكترونية بحي الرمال طريق الرياض الدمام السريع مزاد السيارات الدولي 112573597 رجال ونساء الرياض شعبة الخدمات الإلكترونية بمجمع صحارى قسم نساء سوق صحارى بالرياض 114057000 البصمة للنساء فقط جدة منطقة مكة المكرمة جوازات الكندرة جوازات جدة حي الشرفية 0126315858 رجال ونساء جدة منطقة مكة المكرمة شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز الصناعية الثانية جنوب جدة إدارة المدن الصناعية 0126080456 خاص بالشركات والمنشآت جدة منطقة مكة المكرمة شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز التحلية التجاري شارع التحلية العام داخل المركز الدور الثاني البوابة رقم 3 0122635001 رجال ونساء جدة منطقة مكة المكرمة شعبة الخدمات الإلكترونية مركز الصيرفي مول شارع التحلية مع الستين مداخل المواقف العلوية 0122843112 رجال جدة منطقة مكة المكرمة شعبة الجوازات الإلكترونية بمركز الرد سي مول سوق الرد سي مول الدور الثاني البوابة 1 – رجال ونساء

أرقام المديرية العامة للجوازات وإداراتها بمختلف مناطق المملكة:

المديرية العامة للجوازات 011-4771100 الفاكس 011-4778835 العمليات تحويله/88 إدارة المتابعة الإدارية 011-4509650 إدارة التزوير 011-4509650 إدارة شؤون الوافدين 011-2920515–011-4740028 إدارة الإمداد والتموين 011-4463414 معهد الجوازات 011-4020649 إدارة شؤون الحج والعمرة 012-6393888 جوازات منطقة الرياض 4057000 -011 جوازات منطقة مكة المكرمة 6315858 -012 جوازات منطقة المدينة المنورة 8480903 -014 جوازات منطقة عسير 2260516 -017 جوازات منطقة الباحة 7251764 -017 جوازات منطقة حائل 5332220 -016 جوازات منطقة القصيم 3240860 -016 جوازات منطقة جازان 3216262 -017 جوازات منطقة الجوف 6241929 -014 جوازات المنطقة الشمالية عرعر 6620532 -014 جوازات منطقة نجران 5290964 -017 جوازات المنطقة الشرقية 8326666 -013 جوازات منطقة تبوك 4221884 -014 إدارة الوافدين بالرياض 4418558 -011 إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة 5601819-012 إدارة الوافدين بجده 6322246 -012 إدارة الوافدين بالدمام 8469660 -013 إدارة الوافدين بالإحساء 5806131 -013 إدارة الوافدين بالمدينة المنورة 8446638 -014 إدارة الوافدين بحفر الباطن 7224462 -013 إدارة الوافدين بعسير 2243064 -017 إدارة الوافدين بالباحة 7253516 -017 إدارة الوافدين بينبع 3225451 -014 إدارة الوافدين بتبوك 4227986 -014 إدارة الوافدين بنجران 5225432 -017 إدارة الوافدين بحائل 5432811 -016 إدارة الوافدين بالقصيم 3253929 -016 إدارة الوافدين بالقريات 6424065 -014 إدارة الوافدين بعرعر 6629530 -014 إدارة الوافدين جيزان 3210660 -017 إدارة الوافدين بالجوف 6246044 -014 إدارة جوازات محافظة الخرج 5443246 -011 شعبة جوازات محافظة عفيف 7220489 -011 شعبة جوازات محافظة الدوادمي 6430211 -011 شعبة جوازات محافظة شقراء 6221540 -011 شعبة جوازات محافظة القويعية 6521014 -011 شعبة جوازات محافظة المجمعة 4310007 -011 شعبة جوازات محافظة الزلفي 4221635 -011 شعبة جوازات محافظة الطائف 7455005 -012 شعبة جوازات محافظة رابغ 4223915 -012 شعبة جوازات محافظة القنفذة 7321021 -012 شعبة جوازات محافظة الخرمة 8323503 -012 شعبة جوازات محافظة الجبيل 3620439 -013 شعبة جوازات محافظة الأحساء 5828600 -013 شعبة جوازات محافظة حفر الباطن 7220389 -013 شعبة جوازات محافظة النماص 2810130 -017 شعبة جوازات محافظة خميس مشيط 2350358 -017 شعبة جوازات محافظة ظهران الجنوب 2550672 -017 شعبة جوازات محافظة الخبر 8999949 -013 شعبة جوازات محافظة الخفجي 7660416 -013 ادارة جوازات محافظة العاصمة المقدسة 5420505 -012 شعبة جوازات محافظة جدة 6315858 -012 شعبة جوازات محافظة وادي الدواسر 7840707 -011 شعبة جوازات محافظة بلجرشي 7226964 -017 شعبة جوازات محافظة المندق 7511438 -017 شعبة جوازات محافظة العلا 8842564 -014 شعبة جوازات محافظة ينبع 3223235 -012 شعبة جوازات محافظة الوجه 4420557 -014 شعبة جوازات محافظة البكيرية 3360365 -016 شعبة جوازات محافظة ثادق 4439684 -011 شعبة جوازات محافظة القريات 6420075 -014 شعبة جوازات محافظة المذنب 3420081 -016 شعبة جوازات محافظة عنيزة 3649823 -016 شعبة جوازات محافظة الرس 3335216 -016 شعبة جوازات محافظة جزيرة فرسان 3160085 -017 شعبة جوازات محافظة دومة الجندل 6230335 -014 شعبة جوازات محافظة طبرجل 6282025 -014 مركز جوازات الحفيره 8402392/014 شعبة جوازات محافظة بيشه 6226694 -017 مركز جوازات الصويدره 8402406 -014 مركز جوازات الهجرة 8402260 -014 جوازات مطار الملك عبد العزيز 6855733 -012 جوازات مطار المدينة المنورة 8420330 -014 جوازات مطار الملك فهد 8836804 -013 جوازات مطار القيصومه 7241968 -017 جوازات مطار أبها 2262562 -017 جوازات مطار تبوك 4221192 -014 جوازات مطار نجران 5293049 -017 جوازات مطار القصيم 3800288 -016 جوازات مطار حائل 5346002 -016 جوازات مطار القريات 6423740 -014 جوازات مطار رفحاء 6762417 -014 جوازات مطار جازان 3171108 -017 جوازات مطار الجوف 6250644 -014 جوازات مطار الملك خالد 2211883 -011 جوازات منفذ الدرة 4531515 -014 جوازات منفذ جديدة عرعر 6600030 -014 جوازات منفذ طريف 6521334 -014 جوازات منفذ الطوال 3150221 -017 جوازات منفذ الحديثة 6425560 -014 جوازات منفذ الرقعي 7290133 -013 جوازات منفذ البطحاء 5370003 -013 جوازات منفذ سلوى 5470771 -013 جوازات منفذ الخفجي 7660412 -013 جوازات منفذ عديد 5826199 -017 جوازات منفذ علب 2460005 -017 جوازات جسر الملك فهد 8320184 -013 جوازات منفذ حالة عمار 4511833 -014 جوازات منفذ الخضراء 5423884 -017 جوازات ميناء جده الإسلامي 6474340 -012 جوازات ميناء الجبيل 3621846 -013 جوازات ميناء الدمام 8572245 -013 جوازات ميناء رأس تنوره 6670120 -013 جوازات ميناء ضباء 4321139 -014 جوازات ميناء ينبع التجاري 3222072 -014 جوازات ميناء الملك فهد الصناعي 3962713 -013 جوازات ميناء جيزان 3171908 -017

نتمنى أن نكون قد سهلنا ويسرنا على جميع مواطني المملكة السعودية الأمور الخاصة بخدمة الجوازات الإلكترونية عبر موقع أبشر جوزات، وفي حال كان ليكم أي استفسار أو تساؤلات يمكن ترك تعليق بذلك وسنجيب على جميع التعليقات التي تصل إلينا.

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