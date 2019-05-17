حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية أرقام تليفونات وعناوين تفصيلية وخدمات أخرى عديدة

حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر لخدمات الجوازات الإلكترونية هي خدمة تقدمها بوابة أبشر للخدمات ونستعرض من خلال هذا التقرير العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة أبشر، ومن أبرز هذه الخدمات الإلكترونية هي “خدمة أبشر للجوازات” التي استحدثتها وزارة الداخلية السعودية عن طريق موقعها الإلكترونية “بوابة أبشر” وسنستعرض معكم الخدمات التي تقدمها شعب الجوازات للخدمات الإلكترونية على بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية برقم الهوية أو الإقامة عن طريق بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية والعديد من الخدمات الأخرى المُتعلقة بالمرور اليوم نستعرض خدمات الجوازات عبر بوابة أبشر جوازات.
وتجدر الإشارة هنا أن منصة بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية لا تتوقف على تقديم خدمة حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر فقط، بل تقدم العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- خدمة تمديد تأشيرة الزيارات العائلية وتغيير المستضيف تفادياً للغرامة
- خدمة ابشر المرور وطريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات برقم الهوية ورقم اللوحة
- خدمة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي وكيفية استرداد مبالغ المدفوعات الحكومية
حجز موعد جوازات عبر بوابة أبشر خدمات الجوازات الإلكترونية
يمكن حجز موعد جوازات من خلال موقع أبشر للخدمات الإلكترونية وذلك بالدخول على الموقع من خلال الرابط التالي واتباع الخطوات التالية:
- الدخول من هنا على رابط الاستعلامات الإلكترونية الجوازات حجز موعد عبر بوابة أبشر جوازات
- إدخال ر رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي.
- إدخال رقم الإقامة للمقيمين أو الوافدين غير السعوديين.
- اختيار نوع تقويم تاريخ الميلاد
- إدخال تاريخ الميلاد بدقة
- إدخال الرمز المرئي الذي سيظهر لك.
- الضغط على كلمة التحقق من بياناتي
الخدمات التي تُقدمها مكاتب الجوازات
الخدمات التي تقدمها شعب الجوازات للخدمات الإلكترونية عبر بوابة أبشر عديدة ومتنوعة وتتلخص هذه الخدمات الإلكترونية فيما يلي:
- خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة أو إلغاء التأشيرة.
- خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي أو إلغاء التأشيرة.
- خدمة إصدار بطاقات الإقامة وتجديد بطاقات الإقامة بالمملكة.
- خدمة نقل المعلومات جواز العمالة المنزلية.
- خدمة تسجيل البصمات الخاصة بالعمالة المنزلية.
- خدمة طباعة الإقامة المصدرة أو المجددة عن طريق خدمة أبشر.
ملاحظة هامة:
بخصوص خدمة تسجيل البصمات الخاصة بالعمالة المنزلية يجب إحضار الإقامة وجواز السفر لتسجيل البصمة، وتجدر الإشارة أن تلك الخدمات يتم تقديمها لأصحاب العمل الأفراد، أما بخصوص خدمة طباعة الإقامات فيتم تقديمها لجميع أصحاب العمل.
عناوين وأرقام تليفونات شُعب الجوازات المُختلفة ومواعيد العمل
من خلال الجدول التالي يمكن التعرف على العناوين وأرقام هواتف وأماكن تواجد مكاتب شُعب الجوازات ببعض المدن والمناطق،كما يمكنكم زيارة رابط شُعب الجوازات على بوابة أبشر جوازات.
|المدينة المنطقة
|اسم المكتب
|الموقع
|رقم الاتصال
|المستفيد
|الرياض
|شعبة الخدمات الإلكترونية بحي الرمال
|طريق الرياض الدمام السريع مزاد السيارات الدولي
|112573597
|رجال ونساء
|الرياض
|شعبة الخدمات الإلكترونية بمجمع صحارى قسم نساء
|سوق صحارى بالرياض
|114057000
|البصمة للنساء فقط
|جدة منطقة مكة المكرمة
|جوازات الكندرة
|جوازات جدة حي الشرفية
|0126315858
|رجال ونساء
|جدة منطقة مكة المكرمة
|شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز الصناعية الثانية
|جنوب جدة إدارة المدن الصناعية
|0126080456
|خاص بالشركات والمنشآت
|جدة منطقة مكة المكرمة
|شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز التحلية التجاري
|شارع التحلية العام داخل المركز الدور الثاني البوابة رقم 3
|0122635001
|رجال ونساء
|جدة منطقة مكة المكرمة
|شعبة الخدمات الإلكترونية مركز الصيرفي مول
|شارع التحلية مع الستين مداخل المواقف العلوية
|0122843112
|رجال
|جدة منطقة مكة المكرمة
|شعبة الجوازات الإلكترونية بمركز الرد سي مول
|سوق الرد سي مول الدور الثاني البوابة 1
|–
|رجال ونساء
أرقام المديرية العامة للجوازات وإداراتها بمختلف مناطق المملكة:
|المديرية العامة للجوازات
|011-4771100
|الفاكس
|011-4778835
|العمليات
|تحويله/88
|إدارة المتابعة الإدارية
|011-4509650
|إدارة التزوير
|011-4509650
|إدارة شؤون الوافدين
|011-2920515–011-4740028
|إدارة الإمداد والتموين
|011-4463414
|معهد الجوازات
|011-4020649
|إدارة شؤون الحج والعمرة
|012-6393888
|جوازات منطقة الرياض
|4057000 -011
|جوازات منطقة مكة المكرمة
|6315858 -012
|جوازات منطقة المدينة المنورة
|8480903 -014
|جوازات منطقة عسير
|2260516 -017
|جوازات منطقة الباحة
|7251764 -017
|جوازات منطقة حائل
|5332220 -016
|جوازات منطقة القصيم
|3240860 -016
|جوازات منطقة جازان
|3216262 -017
|جوازات منطقة الجوف
|6241929 -014
|جوازات المنطقة الشمالية عرعر
|6620532 -014
|جوازات منطقة نجران
|5290964 -017
|جوازات المنطقة الشرقية
|8326666 -013
|جوازات منطقة تبوك
|4221884 -014
|إدارة الوافدين بالرياض
|4418558 -011
|إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة
|5601819-012
|إدارة الوافدين بجده
|6322246 -012
|إدارة الوافدين بالدمام
|8469660 -013
|إدارة الوافدين بالإحساء
|5806131 -013
|إدارة الوافدين بالمدينة المنورة
|8446638 -014
|إدارة الوافدين بحفر الباطن
|7224462 -013
|إدارة الوافدين بعسير
|2243064 -017
|إدارة الوافدين بالباحة
|7253516 -017
|إدارة الوافدين بينبع
|3225451 -014
|إدارة الوافدين بتبوك
|4227986 -014
|إدارة الوافدين بنجران
|5225432 -017
|إدارة الوافدين بحائل
|5432811 -016
|إدارة الوافدين بالقصيم
|3253929 -016
|إدارة الوافدين بالقريات
|6424065 -014
|إدارة الوافدين بعرعر
|6629530 -014
|إدارة الوافدين جيزان
|3210660 -017
|إدارة الوافدين بالجوف
|6246044 -014
|إدارة جوازات محافظة الخرج
|5443246 -011
|شعبة جوازات محافظة عفيف
|7220489 -011
|شعبة جوازات محافظة الدوادمي
|6430211 -011
|شعبة جوازات محافظة شقراء
|6221540 -011
|شعبة جوازات محافظة القويعية
|6521014 -011
|شعبة جوازات محافظة المجمعة
|4310007 -011
|شعبة جوازات محافظة الزلفي
|4221635 -011
|شعبة جوازات محافظة الطائف
|7455005 -012
|شعبة جوازات محافظة رابغ
|4223915 -012
|شعبة جوازات محافظة القنفذة
|7321021 -012
|شعبة جوازات محافظة الخرمة
|8323503 -012
|شعبة جوازات محافظة الجبيل
|3620439 -013
|شعبة جوازات محافظة الأحساء
|5828600 -013
|شعبة جوازات محافظة حفر الباطن
|7220389 -013
|شعبة جوازات محافظة النماص
|2810130 -017
|شعبة جوازات محافظة خميس مشيط
|2350358 -017
|شعبة جوازات محافظة ظهران الجنوب
|2550672 -017
|شعبة جوازات محافظة الخبر
|8999949 -013
|شعبة جوازات محافظة الخفجي
|7660416 -013
|ادارة جوازات محافظة العاصمة المقدسة
|5420505 -012
|شعبة جوازات محافظة جدة
|6315858 -012
|شعبة جوازات محافظة وادي الدواسر
|7840707 -011
|شعبة جوازات محافظة بلجرشي
|7226964 -017
|شعبة جوازات محافظة المندق
|7511438 -017
|شعبة جوازات محافظة العلا
|8842564 -014
|شعبة جوازات محافظة ينبع
|3223235 -012
|شعبة جوازات محافظة الوجه
|4420557 -014
|شعبة جوازات محافظة البكيرية
|3360365 -016
|شعبة جوازات محافظة ثادق
|4439684 -011
|شعبة جوازات محافظة القريات
|6420075 -014
|شعبة جوازات محافظة المذنب
|3420081 -016
|شعبة جوازات محافظة عنيزة
|3649823 -016
|شعبة جوازات محافظة الرس
|3335216 -016
|شعبة جوازات محافظة جزيرة فرسان
|3160085 -017
|شعبة جوازات محافظة دومة الجندل
|6230335 -014
|شعبة جوازات محافظة طبرجل
|6282025 -014
|مركز جوازات الحفيره
|8402392/014
|شعبة جوازات محافظة بيشه
|6226694 -017
|مركز جوازات الصويدره
|8402406 -014
|مركز جوازات الهجرة
|8402260 -014
|جوازات مطار الملك عبد العزيز
|6855733 -012
|جوازات مطار المدينة المنورة
|8420330 -014
|جوازات مطار الملك فهد
|8836804 -013
|جوازات مطار القيصومه
|7241968 -017
|جوازات مطار أبها
|2262562 -017
|جوازات مطار تبوك
|4221192 -014
|جوازات مطار نجران
|5293049 -017
|جوازات مطار القصيم
|3800288 -016
|جوازات مطار حائل
|5346002 -016
|جوازات مطار القريات
|6423740 -014
|جوازات مطار رفحاء
|6762417 -014
|جوازات مطار جازان
|3171108 -017
|جوازات مطار الجوف
|6250644 -014
|جوازات مطار الملك خالد
|2211883 -011
|جوازات منفذ الدرة
|4531515 -014
|جوازات منفذ جديدة عرعر
|6600030 -014
|جوازات منفذ طريف
|6521334 -014
|جوازات منفذ الطوال
|3150221 -017
|جوازات منفذ الحديثة
|6425560 -014
|جوازات منفذ الرقعي
|7290133 -013
|جوازات منفذ البطحاء
|5370003 -013
|جوازات منفذ سلوى
|5470771 -013
|جوازات منفذ الخفجي
|7660412 -013
|جوازات منفذ عديد
|5826199 -017
|جوازات منفذ علب
|2460005 -017
|جوازات جسر الملك فهد
|8320184 -013
|جوازات منفذ حالة عمار
|4511833 -014
|جوازات منفذ الخضراء
|5423884 -017
|جوازات ميناء جده الإسلامي
|6474340 -012
|جوازات ميناء الجبيل
|3621846 -013
|جوازات ميناء الدمام
|8572245 -013
|جوازات ميناء رأس تنوره
|6670120 -013
|جوازات ميناء ضباء
|4321139 -014
|جوازات ميناء ينبع التجاري
|3222072 -014
|جوازات ميناء الملك فهد الصناعي
|3962713 -013
|جوازات ميناء جيزان
|3171908 -017
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نتمنى أن نكون قد سهلنا ويسرنا على جميع مواطني المملكة السعودية الأمور الخاصة بخدمة الجوازات الإلكترونية عبر موقع أبشر جوزات، وفي حال كان ليكم أي استفسار أو تساؤلات يمكن ترك تعليق بذلك وسنجيب على جميع التعليقات التي تصل إلينا.
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