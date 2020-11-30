حجز موعد رخصة قيادة للرجال والنساء إلكترونياً خطوات إلغاء أو تعديل حجز الموعد

حجز موعد رخصة القيادة، تلك الخطوة هي من أهم الخطوات حتى لا يضيع الوقت والجهد وهي من الخدمات الإلكترونية المفعلة على أبشر المرور من خلال خطوات بسيطة، كي تحصل على رخصة قيادة للنساء والرجال وبدون مشقة، كما يمكن إلغاء حجز موعد وتغير الموعد بخطوات موضحه داخل المقال.

خطوات حجز موعد رخصة قيادة

الدخول إلى حساب أبشر المسجل قبلاً.

إن لم يسبق لك التسجيل قم بتسجيل حساب جديد باتباع الخطوات و الإرشادات.

للمسجلين قم بكتابة الاسم والرقم السري.

من القائمة العلوية بالصفحة الرئيسية لأبشر قم باختيار المرور.

قم بإعادة كتابة الاسم والرقم السري والبيانات المطلوبة للدخول على خدمات المرور.

بعد الدخول إلى خدمات المرور قم بالضغط على الخدمة المطلوبة وهو حجز موعد.

قم بحجز موعد رخصة قيادة من القائمة المنسدلة.

قم باختيار تاريخ الحجز المناسب لك.

قم بتحديد فرع المرور الأقرب لك.

اضغط على تأكيد موعد الحجز.

سيظهر لك تذكرة حجز الموعد يمكن الاحتفاظ بها ليوم استخراج رخصة القيادة.

طباعة تذكرة حجز موعد

خطوات إلغاء حجز موعد المرور

أتاح المرور السعودي خدمة إلغاء حجز موعد رخصة القيادة أو تعديل موعد الحجز من خلال خطوات ميسرة ولكن عليك الدخول إلى حساب أبشر مرة أخرى:-

الدخول إلى حسابك لدى أبشر مرة أخرى من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية والرقم السري.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار المرور.

الدخول إلى خدمات المرور من خلال كتابة رقم الهوية والرقم السري مرة أخرى.

ستظهر لك قائمة بها العديد من الخدمات التابعة للمرور قم بالتعليم أمام الخدمة التي ترغب بها.

قم باختيار تعديل الموعد إن رغب في تغير الموعد أو اختيار إلغاء حجز إن رغبت في الإلغاء.

قم بتأكيد الطلب من خلال الضغط على أيكونة التأكيد.

سيقوم الموقع في بضع لحظات باتخاذ اللازم و إظهار تذكرة إلغاء الحجز أو تعديل الموعد الجديد.

من خدمات موقع أبشر الخاصة بالمرور هو حجز موعد فحص سيارة، استعلام عن المخالفات المرورية، استعلام عن المخالفات المرورية للتابعين، وغيرة من الخدمات الهامة التي توفر الوقت للمقيمين والمغتربين على أرض المملكة.