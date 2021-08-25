حجز موعد صيانة سيارة تويوتا.. الخطوات والرابط بشكل يسير

يتم تقديم موقع رسمي لشركة تويوتا للوكيل الحصري عبداللطيف جمال للسيارات، وهناك رابط حجز الموعد اليسير، المخصص لاخذ موعد لصيانة تويوتا الدورية، او خدمات اخرى، وتنتشر مواقع وفروع تويوتا في الهفوف والمدينة المنور ،والطائف، وبريدة، والرياض، والحفر الباطن، وينبع. وغيرها من الفروع المنتشرة مختلف مناطق المملكة العربية.

يجب ملئ معلومات إستمارة الحجز وتتضمن تحديد سنة صنع السيارة وموديلها، وفي غضون 48 ساعة سيتم الإتصال لتحديد الوقت واليوم، وتأتي خطوات حجز موعد صيانة تويوتا بشكل سهل ويستغرق الحجز 5 دقائق على أقل تقدير، وذلك على الموقع الرسمي. ويتم الحجز من خلال الآتي:

حجز موعد صيانة تويوتا

يمكن الإستفادة من الموعد المسبق، لترتيب حجز زيارة مراكز صيانة شركة تويوتا عبد الحميد المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية، والخطوات هي:

بدايةً يتم الإنتقال الى https://owners.toyota.com.sa وهو موقع تويوتا الرسمي.

يتم الضغط على حجز موعد ثم إلنقر على إبدأ

إدخال إسم العميل، ثم إدخال اللقب في الحقل التالي

إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك

الضغط على أيقونة تأكيد

إضافة رقم الهاتف الجوال، ونموذجه 05XXXXXXXX.

تحديد سنة موديل السيارة، نوع السيارة.

أختر نوع الخدمة المراد الإستفادة منها سواء صيانة دورية أو خدمات أخرى.

أختر المدينة وحدد المركز الذي يقع فيها للحصول على الخدمة لمركبتك.

الضغط على تأكيد

قم بإختيار التاريخ والوقت المناسب لتلقي الخدمة

إختيار الفترة الصباحية أو المسائية

تقديم بعض المعلومات الإضافية فيما يخص الخدمة التي سيقدمها المركز للسيارة التي تملكها.

الموافقة على الشروط والأحكام لخدمة الحجز بالتاشير بعلامة صح في الخانة المطلوبة.

إتمام فحص إختبار إنك لست روبورت

الضغط على إستمر، وفي النهاية يمكن التواصل معك في غضون 24 ساعة على رقم هاتفك الجوال لترتيب الموعد في شكله النهائي.

يتم إتاحة عروض باقات صيانة تويوتا بخصومات مجزية ولمعرفتها من الرابط https://owners.toyota.com.sa/ar/offers/gvp حيث تسري العروض في مراكز صيانة شركة تويوتا عبدالحميد للبيع بالتجزئة( هذه الباقة لاتشمل مراكز لكزس)

خدما الصيانة السابقة تشمل:

باقة الخدمة الأولية

باقة تغيير الفرامل

باقة وزن الأذرعة

رابط تويوتا حجز موعد

تم تخصيص رابط حجز موعد صيانة تويوتا https://owners.toyota.com.sa/ar/Book-Service على الموقع الرسمي لشركة عبداللطيف جمال للسيارات الوكيل الحصري لتويوتا. ومن خلاله يمكن ملئ معلومات طلب الحجز، بشكل يسير، كما أتيح على الرابط المذكور رقم خدمة عملاء تويوتا المجاني 8004400055.