حجز موعد في الأحوال المدنية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية للمواطن والمقيم

يتيح موقع أبشر وزارة الداخلية الكثير من الخدمات، من بينها حجز موعد في الأحوال، وهي واحدة من أبرز الخدمات التي يمكن استخدامها سواء للمقيمين أو المواطنين على حد سواء، حيث يوفر نظام أبشر خدمة حجز الأحوال المدنية من أجل إنهاء كافة المعاملات والإجراءات من خلال أبشر الأحوال، وذلك في إطار سعي الحكومة في المملكة على راحة مواطنيها والمقيمين، التي تمكنهم من استخدام الكثير من الخدمات الأخرى.

هذا ويقدم موعد أبشر الأحوال المدنية الكثير من الخدمات الأخرى بخلاف خدمة حجز الأحوال المدنية، من بينها التحقق من الهوية الوطنية، التي يتمكن من خلالها المواطن السعودي من معرفة تاريخ انتهاء الهوية الخاصة به، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال، بالإضافة إلى التبليغ عن الوثائق المفقودة، وأيضاً خدمة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، وخدمات أخرى لا غنى عنها.

حجز موعد الأحوال

هذا وتعمل وزارة الداخلية السعودية على توفير الكثير من الخدمات الأخرى، فعلى نطاق حجز الأحوال المدنية، يمكن أيضاً حجز موعد في الجوازات، أو حجز موعد في المرور، وتعتبر خدمة حجز موعد الأحوال، واحدة من أسهل الخدمات التي تسهل على المواطنين إجراءاتهم كما سبق وتم الإشارة، ويمكن حجز موعد في الأحوال المدنية عن طريق تسجيل دخول أبشر وزارة الداخلية، فقط برقم الهوية الخاصة بك.

حجز موعد في الأحوال

بعد تسجيل دخول أبشر، يمكن التوجه مباشرةً إلى خدمة حجز موعد الأحوال المدنية، أو أي من خدمات موقع أبشر الأحوال الأخرى، وذلك من خلال رابط حجز موعد في الأحوال، ومن ثم يجب كتابة رقم الهوية بشكل صحيح في الخانة المخصصة لها، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد الخاص بالمستفيد من الخدمة، وأخيراً كتابة الرمز المرئي، حتى يتمكن نظام أبشر الأحوال من إن كان الشخص حقيقياً أم لا.

موعد الأحوال المدنية

وحتى يستطيع المستفيد من حجز موعد الأحوال المدنية، يجب عليه أن يكون مسجل على أنظمة بوابة وزارة الداخلية أبشر، ويمكن فتح حساب أبشر من خلال رابط التسجيل في أبشر وزارة الداخلية، وكذلك يمكن له الاستفادة من خدمات أبشر المرور السعودي، وأبشر الجوازات السعودية وعدد آخر من الخدمات الإلكترونية الأخرى.