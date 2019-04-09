شروط وطريقة التسجيل للدفعة الـ18 في برنامج حساب المواطن.. إيداع الدفعة الـ17

حساب المواطن وبعد وصول دفعاته الدفعة الـ17 مازال باب التسجيل مفتوحًا أمام جميع المواطنين السعوديين، وبإمكان الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق والأهلية التسجيل في البرنامج وحصولهم على الدعم من الدفعة الـ18 المقبلة، وقد حدد موقع برنامج حساب المواطن وعبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتر في وقت سابق، الفئات المستهدفة بالدعم وشروط الاستحقاق والأهلية وطريقة التسجيل إلكترونيًا.

ما هو حساب المواطن وأهدافه ؟

هو برنامج وطني أطلقته القيادة في المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم المساندة للاسر السعودية، وتجنيبها ومواجهة الآثار الناتجة عن حزمة الإصلاحات الإقتصادية في المملكة وما نجم عنها من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، التي قد تزيد من أعباء إضافية على بعض فئات من المجتمع، وعلى وجه الخصوص من ذوي الدخل المحدود أو المنخفض، ويهدف البرنامج أيضًا توجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين بصورة عادلة.

من هم المستفيدون من برنامج حساب المواطن ؟

أوضح موقع البرنامج بشكل مفصل الفئات الأساسية التي يمكنها الإستفادة من دعم الحساب وهي:

الأسر السعودية .

أسر حاملي بطاقة التنقل.

أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

زوجة المواطن السعودي.

الفرد المستقل وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء.

الأرملة.

المطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

من يزاول أي نشاط تجاري يمكن أن يستفيد من برنامج حساب المواطن ولكن شريطة الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري.

طريقة وخطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

التسجيل في البرنامج يكون حصرا ألكترونيا، وليس هناك تقديم خطي أو مباشر فلا وجود لمكاتب تستقبل طلبات التسجيل في البرنامج، ويمكن التسجيل لمن تتوفر فيهم الشروط، باتباع الخطوات التالية :

– انشاء حساب إلكتروني خاص براغب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال الدخول عبر الرابط التالي : برنامج حساب المواطن .

. يتضمن إنشاء الحساب إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول.

بعد إنشاء الحساب يرسل موقع البرنامج رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل بالحساب تتضمن كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

عند استلام رسالة كلمة السر يقوم المتقدم بتغيير هذه الكلمة ” باسوورد ”.

إكمال طلب التسجيل بالدخول إلى الحساب الشخصي على موقع البرنامج بكلمة المرور التي تم تغييرها وملء البيانات العامة المطلوبة في الأماكن المخصصة لها والتي تشمل أيضًا “العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية”.

الوثائق والمستندات التي تُطلب يمكن تقديمها لاحقًا عند إبلاغ المتقدم بتاريخ إرفاق تلك المستندات.

بعد اتمام كافة الخطوات السابقة يقر طالب التسجيل بصحة البيانات المدونة ، ثم يتم تقديم طلب التسجيل، ليتم دراسته لاحقًا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.

ويمكن التعرف على خطوات التسجيل أيضًا من خلال الفيديو التوضيحي التالي :

تفاصيل ومعلومات أخرى تهمك حول برنامج حساب المواطن

يتم احتساب دخل الأسرة على أساس أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية للأسرة وعدد أفرادها، ويجري التحقق من الدخل وفق آلية مرتبطة بجهات معينة، التي تقوم بجمع البيانات وثم مقارنتها بما تم التصريح به من طالب التسجيل.

الدعم الحكومي المقدم من البرنامج هو على شكل بدل نقدي يتم تحويله إلى حساب المستفيد وهو رب الأسرة.

يشمل البرنامج الموظفين والموظفات والعسكريين، فلا تمييز بين المتقدمين على أساس الوظيفة أو نوعها.

من لا تتوفر فيه شروط الأهلية سواء بالمتقدم أو أسرته، ورُفض طلبه ولم يتقدم باعتراض خلال 3 شهور من ظهور نتائج الأهلية، يمكنه التقدم مرة أخرى ويُنظر في الملف الجديد والتحقق من توفر شروط الأهلية عليه.

يشمل برنامج حساب المواطن مستفيدين من أسر غير سعودية أيضا، وهم “من يحملون بطاقات التنقل، وزوج المواطنة السعودية وأبناؤها، وزوجة المواطن السعودي”.

يمكن لكل مواطن دون سن 24 سنة، التسجيل كفرد مستقل، ويعتبر من يسكن بالسكن الجامعي بحكم المستقل أيضا، للاستفادة من الدعم النقدي للبرنامج.

المستفيد من دعم البرنامج هو الأسرة وليس الفرد، وتم اختيار الأسرة لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من الدعم كونها الوحدة الإقتصادية الرئيسية في المجتمع السعودي، وبناء على ذلك يندرج تحت اسم الأسرة كما عرّفها برنامج حساب المواطن:” مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج، زوجة، ابن، بنت) ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكرًا أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية”.

طريقة الاستعلام عن قيمة الدعم دفعة أبريل :

أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل الجاري، في حسابات المستفيدين ممن كانت طلباتهم مكتملة في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء ، ويمكن التعرف على قيمة الدعم المستحق للمستفيدين من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي ( هنا ).

). اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

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