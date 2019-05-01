حساب المواطن:هل تم إيداع 1000 ريال إضافي لمستفيدي الدفعة ال 18 ؟

في وقت سابق أعلن حساب المواطن عن موعد ثابت شهري بالتاريخ الميلادي كموعد ثابت لنزول الدفعات الشهرية في حساب المواطنين في أرصدتهم البنكية وكان ذلك الموعد هو دائماً اليوم العاشر من الشهر الميلادي ولكن قد أعلن حساب المواطن عن تقديم موعد دفع الدفعة الثامنة عشر أو دفعة شهر مايو إلى اليوم التاسع بدلاً من اليوم العاشر لنزول الدفعات الشهرية.

هل تم إيداع 1000 ريال إضافية بمناسبة شهر رمضان؟

كان ذلك تساؤل من أحد المواطنين حين تبادر إلى أسماعة أن حساب المواطن قام بإضافة دفعة زائدة بمناسبة الشهر الكريم وكان رد حساب المواطن أن ذلك لا غير صحيح وأضاف إذا أراد حساب المواطن زيادة مبالغ إضافية للدفعة ال 18 سيكون ذلك من خلال القنوات الرسمية الإعلامية لحساب المواطن.

شروط التقديم في حساب المواطن

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للبرنامج سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد من المقيمين بشكل دائم داخل المملكة.

أن يكون المستفيد من غير حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد من غير المقيمين بدور الإيواء أو السجون المختلفة.

عدم التواجد خارج المملكة لأكثر من 90 يوم في السنه الماضية أو الإثني عشر شهراً الماضية.

التسجيل متاح الآن من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، بالشروط والكيفية السابق ذكرها.

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