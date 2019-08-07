حساب المواطن: إيداع الدفعة الحادية والعشرين في حساب المستفيدين

أعلن حساب المواطن، إيداع دعم الدفعة الحادية والعشرين (21) في حسابات المستفيدين من الدفعة الخاصة بشهر يوليو 2019، وذلك بعدما أعلن البرنامج عن تقديم موعد إيداع الدفعة 21 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حساب المواطن يغرد بإيداع الدفعة 21

ونشر حساب المواطن على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة ما يفيد بدء البرنامج إيداع الدعم الخاص بالدفعة الحادية والعشرين في حسابات المستفيدين منذ قليل ويستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس الموافق 08-08-2019.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/PGtknUocJM — حساب المواطن (@citizenaccount) August 7, 2019

تقديم موعد إيداع الدفعة 21

ويذكر أن حساب المواطن قرر في نهاية شهر يوليو وشهر ذي القعدة إذ إن نهايتيهما كانت متقاربة بفرق يوم واحد وبدء شهر ذي الحجة وقبله أيضا أن يتم تقديم موعد إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن لموافقة اليوم المقرر صرف الدفعة يوم عطلة رسمية وما بعده بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

التأكد من موعد حساب المواطن

وللتأكد من موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين من حساب المواطن عليك الدخول للصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن ، أو الاتصال على رقم حساب المواطن 19912.

بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس.

وكل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/MApOXQYLQC — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) July 28, 2019

حاسبة الدعم حساب المواطن

ويوفر برنامج حساب المواطن رابط للمواطنين الراغبين في معرفة قيمة الاستحقاق وعمل استعلام حساب المواطن برقم الهوية أو عن طريق حاسبة حساب المواطن .

شروط التسجيل في حساب المواطن

الهوية الوطنية وكارت العائلة.

معلومات صحيحة عن الراتب والعمل.

الإفصاح ببيانات ومعلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

المعلومات عن دخل الزوجة إن كان هناك دخل.

رقم الحساب البنكي الآيبان ونشاط الحساب.

من الضرورة ألا يتجاوز راتبة عشرين ألف ريال.

رابط حاسبة الدعم

من خلال رابط حاسبة الدعم يستطيع كل من يرغب من المستفيدين من برنامج حساب المواطن التأكد ومعرفة قيمة الاستحقاق والدعم المقدم من البرنامج ؛ وما عليك إلا ملء الخانات لتظهر لك نتيجة استعلامك.