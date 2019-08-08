حساب المواطن | اعرف الآن موعد صرف الرواتب الدفعة الـ 21

حساب المواطن يتابع الكثيرون تاريخ صرف حساب المواطن السعودي ويتم صرف الدفعات عبر الموقع الإلكتروني في العاشر من كل شهر ميلادي، بعد التأكد من توافر شروط الاستحقاق، والتي منها الإقامة داخل المملكة وتوافق البيانات المسجلة بالطلب، البيانات الموجودة بالأوراق الرسمية، ويكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، على أن يتم إيداع المبلغ المستحق في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

حساب المواطن

يعد حساب المواطن من البرامج التي تدعم فئات معينة من الشعب السعودي، وجاء هذا البرنامج بعد صدور الأمر الملكي عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الثامن عشر من ديسمبر لعام 2018م، لصرف بدل غلاء المعيشة لفترة عام ميلادي كامل، وبه تصلح المملكة بعض الآثار السلبية التي تركتها الإصلاحات الاقتصادية الغير مباشرة والمباشرة، وبهذا يتم التخفيف عن كاهل المواطن للتغلب على ضريبة القيمة المضافة التي وضعت على المشروبات والأغذية، والتغلب على فواتير المياه والكهرباء ومنتجات الطاقة، وبالتالي رفع كفاءة الدعم ليصل إلى المستحق وفقط، والأهم من هذا تشجيع المواطن على الترشيد في الاستهلاك لكل من المياه والطاقة وكافة المنتجات.

موعد صرف الرواتب

يتم صرف الدفعة القادمة في يوم الخميس الموافق الثامن من أغسطس 2019م، والموافق 7 ذو الحجة 1440، وهي الدفعة الحادية والعشرون.

وتتم الدفعة التالية بعد التأكد من كل البيانات المكتوبة، واستيفاء الشروط بالشكل الصحيح، والتأكد من رقم الآبيان الخاص بالمستفيد، ويتم إيداع مبلغ الدعم بالحساب البنكي صباح يوم الصرف.

كما يمكنك معرفة رقم شكاوى حساب المواطن 1440 كيفية الاعتراض.

وطرق التقديم إلكترونيا.

بوابة حساب مواطن الإلكترونية

تقدم البوابة عدد من الخدمات المتعلقة بالمواطن، فيمكن التسجيل عبر البوابة الالكترونية، ويمكن استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق المقدم من البرنامج لكل مواطن، ومن خلال البوابة يتم معرفة أسماء المستفيدين من حساب مواطن، ويمكن الاعتراض على قيمة المال المقدم.

تستقبل بوابة حساب مواطن الالكترونية الشكاوي من خلال الأيقونة الخاصة بذلك، وذلك منذ يناير 2019م، لكل من يريد الاعتراض على قيمة الدعم.

كما يضم حساب مواطن بعض الحالات الاستثنائية ومنها الزوج الغير سعودي ومتزوج من مواطنة سعودية، والزوجة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي، والفئة الحاملة لبطاقات التنقل.