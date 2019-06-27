حساب المواطن: الآن موعد إعلان نتائج الاعتراضات

كشف حساب المواطن أنه سيتم الإعلان عن نتائج الاعتراضات التي تقدم بها المستفيدون من برنامج حساب المواطن وفق الآلية المتبعة في هذا الشأن.

موعد إعلان نتائج الاعتراضات

وذكرت خدمة العملاء في حساب المواطن خلال ردها على استفسار عن موعد إعلان نتائج الاعتراضات قائلين: الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراضات المقدمة في أقرب وقت ممكن.

الاطلاع على الاعتراضات المالية بالدخول على الحساب

وتابع برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المتقدمين باعتراض أن يطلعوا على ما تقدموا بها من اعتراضات مالية عن طريق الدخول لحساباتهم ثم اختيار الدفعات المالية ثم اختيار الاعتراضات المالية السابقة.

نتائج الأهلية الـ20

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019)، وأوضح، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا)