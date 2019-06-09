حساب المواطن | الإعلان عن رابط تسجيل الدفعة القادمة بيوليو 2019 والحساب الرسمي يُعلن عن قنوات الإتصال المتاحة

حساب المواطن، هو البرنامج الذي وضعته قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية، لكي يكن سبيل الدعم الكريم لكافة المستحقين لدعم الدولة داخل المملكة العربية السعودية، وجُعل برنامج حساب المواطن وما يتضمنه من تفاصيل كنهج للدعم يُصرف شهرياً على هيئة دفعات محددة بتوقيت محدد ومُعلن كل شهر .

ولقد تم الإعلان فعلياً من قبل برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن صرف الدفعة والتي تحمل رقم 19 من دفعات برنامج حساب المواطن وذلك عن شهر يونيو 2019، وأكد البيان أن موعد صرف تلك الدفعة هو الاثنين الموافق 10 يونيو 2019، وسُرعان ما تم الإعلان من قبل البرنامج عن خطوات التسجيل عبر الرابط الرسمي للحساب للاستفادة من دفعة يوليو 2019 لحساب المواطن للمستحقين، وحدد البرنامج طرق تواصل المواطن مع برنامج حساب المواطن عبر أربع قنوات متاحة .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل الدفعة الجديدة يوليو 2019 من حساب المواطن والتسجيل عبر الرابط الرسمي

بداية أعلن برنامج حساب المواطن الطرق المتاحة عبر قنوات أربع والتي من خلالها يمكن للمواطن السعودي التواصل بسهولة مع البرنامج، وتم تحديد تلك القنوات الخاصة بالاتصال في الطرق التالية :

عبر خدمة صوتك مسموع والتي تُتاح على مدار الساعة .

مركز الاتصال الخاص بالبرنامج عبر الرقم 19912.

التواصل عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa

بريد خدمة العملاء @citizen_care

نتشرف بخدمتك، تواصل معنا عبر 4 قنوات في #حساب_المواطن pic.twitter.com/ZN1sLpnC2n — حساب المواطن (@citizenaccount) June 9, 2019

وأعلن برنامج حساب المواطن وذلك عبر حسابه الرسمي بتويتر، عن الرابط المُخصص للتسجيل من قبل المستحقين للدعم وتخفيف الأعباء، للاستفادة من الدفعة القادمة من حساب المواطن، دفعة يوليو 2019، وهي الدفعة التالية الجديدة والتي يمكنك الاستفادة منها من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك بزيارة http://ca.gov.sa/ مع مراعاة ما قد يُصيب الموقع من توقف مؤقت بسبب ضغط الزوار .