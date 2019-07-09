حساب المواطن: الاستعلام عن نتائج الأهلية في الدفعة القادمة برقم الهوية، وموعد نزول الدعم

الاستعلام عن نتائج الدفعة القادمة من حساب المواطن، أعلن موقع حساب المواطن عبر موقعه الرسمي عن نتائج الأهلية لحساب المواطن ، حيث صرح الحساب الرسمي للمواطن علي مواقع التواصل بأنه تم الأعلان رسميا عن أسماء المستفيدين من الدفعة القادمة من الذين قاموا بالتقديم علي علي الدعم في الفترات الماضية.

الاستعلام عن نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن الشهر القادم

تم الإعلان رسميا من قبل حساب المواطن عن مستحقي الدعم للشهر القادم، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، فقط قم بإدخال رقم الهوية لتظهر لك كافة المعلومات الخاصة بحساب المواطن.

موعد نزول الدعم من حساب المواطن

أقرت وزارة العمل بأنه سيتم نزول الدعم من حساب المواطن في يوم العاشر من كل شهر ميلادي حيث أودع الحساب رصيد المستفديين للشهر الحالي علي أن ييتم صرفها غدا من قبل المستفيدين، كما يمكن للراغبين في التقديم للدفعات القادمة متابعة الشروط الحديثة للأهلية في حساب المواطن .