“حساب المواطن” الدفعة التاسعة عشر برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية “صرف الدفعة 19 من حساب المواطن” لعام 1440

طالب العديد خلال الفترة السابقة من مستفيدي “حساب المواطن” سرعة تقديم موعد صرف الدفعات قبل عيد الفطر المبارك، لكن جاء رد خدمه العملاء بأن هناك تاريخ محدد يتم الصرف فيه وهو العاشر من كل شهر ميلادي، وليس هناك قرار جديد بشان تقديم صرف الدفعة من برنامج حساب المواطن، هذا وقد أعلن برنامج “حساب المواطن” عن استمراريه التسجيل في الدفعة القادمة لشهر يوليو عام 2019،ويجب علي المواطنين زيارة رابط حساب المواطن ليتم تسجيل الدخول والبيانات للحصول علي الدعم الذي يتم تقديمه للأسر السعودية التي ينطبق عليها شروط الصرف.

كيفية ألاستعلام عن “حساب المواطن” برقم الهوية فقط داخل المملكة

يستطيع جميع الأفراد ألاستعلام عن الأسماء المستفيدة من برنامج حساب المواطن من خلال الرابط الآتي: “موقع برنامج حساب المواطن“،ويمكن استخدام حاسبة “حساب المواطن” التقديرية من أجل معرفة المبلغ المستحق بناءاً على شروط الاستحقاق التي حددها برنامج حساب المواطن.

“برنامج حساب المواطن” تسجيل دخول برقم الهوية 2019

حساب المواطن اقترب من موعد إيداع الدعم في حسابات كل المستفيدين من البرنامج المقرر لها والمحدد بتاريخ 10 يونيو 2019، وسيبدأ الاستعلام عن قيمة إيداع حساب المواطن بعد الساعة الثانية عشر ليلاً، ولا يحق للبنك سحب أي مبالغ خاصه بالمستفيدين، ويجب الذهاب إلي البنك لتقديم شكوي إذا حدث خطأ بالحساب وسيتم حل المشكلة في غضون 72 ساعة، أو الاتصال على الرقم الآتي 800125666.