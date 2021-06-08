حساب المواطن الدفعة 43 لشهر يونيو 2021.. الموعد ورابط الإستعلام برقم الهوية

ننشر لمتابعينا في المملكة العربية السعودية جميع تفاصيل حساب المواطن عن الدفعة 43 من شهر يونيو 2021، وذلك بروابط مباشرة، تخفيفاً على المواطنين وعدم البحث كثيراً والإستعلام، نظراً لاهتمام مواطني المملكة ممن يستحقون الدعم بهذا الأمر.

حساب المواطن الدفعة 43 عن شهر يونيو 2021

كما يجب على المستحقين تحديث البيانات بشكل مستمر من أجل ضمان إيصال الدعم إليهم، لأن التحديث من أهم شروط الإستحقاق، كما يجب أن المواطن المستحق للددعم جنسيته سعودي ويقيم في المملكة العربية السعودية، ولا يمتلك أي عقار أو حتى نشاطات تجارية، مع تقديم الأوراق اللازمة وتحديث البيانات أول بأول.

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 43 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/YjBLyT0qdP — حساب المواطن (@citizenaccount) June 6, 2021

وأعلن موقع حساب المواطن الرسمي عن موعد صرف الدفعة 43 لشهر يونيو الجاري، وهو بعد غد الخميس الموافق 10 يونيو 2021 الجاري والموافق 29 من شهر شوال، حيث أن هذا هو الموعد الرسمي لنزول الدفعة.

كما يمكنك تحديث البيانات برقم الهوية والإستعلام بعد اتباع الخطوات التالي ذكرها.

1- ادخل هنا وهو الموقع الرسمي لحساب المواطن.

2- سجل الدخول.

3- سجل الدخول، واكتب رقم الهوية والرقم السري ثم رمز التحقق.

4- الضغط على أيقونة دخول.

5- استكمل البيانات بشكل صحيح.

6- عدّل البيانات اللازمة وحدّث ثم اضغط حفظ.

7- بهذا يكون قد تم تحديث البيانات.