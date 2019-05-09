حساب المواطن يعلن تفاصيل إيداع مبالغ الدفعة الثامنة عشر في حسابات المستفيدين

قام برنامج حساب المواطن السعودي بالاعلان عن أنه قد تم اليوم الخميس الرابع من رمضان 1440، والموافق التاسع عشر من مايو 2019 بإيداع الدفعة الثامنة عشر من الدعم النقدي المقدم للمستحقين في البرنامج، من أجل المساهمة في رفع العبء عن المواطن السعودي محدود الدخل، وإيصال الدعم لمستحقيه.

ويقوم برنامج حساب المواطن السعودي بإيداع الدعم المالي للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا أنه في هذا الشهر شهر مايو قد تم إيداع الدفعة الثامنة عشر في يوم التاسع من هذا الشهر، وذلك بسبب أن يوم العاشر من مايو سيوافق يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية.

حساب المواطن السعودي

ويقوم برنامج حساب المواطن السعودي بتقديم الدعم المادي للمستحقين بعد قيام المملكة العربية السعودية بإجراء بعض الاصلاحات الاقتصاية مثل: ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، ورفع الدعم عن أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، وأيضاً رفع الدعم عن الكهرباء، وخلافه، وهو ما سيسبب أزمة كبيرة للمواطن السعودي محدود الدخل، وذوي الدخل المنخفض.

ايداع الدفعة 18 من مستفيدي برنامج حساب المواطن

وقد تم اليوم الخميس البدء في إيداع الدفعة الثامنة عشر المقدمة للمستفيدين من البرنامج في حساباتهم، حيث بدأ البرنامج بالاعلان منذ الساعات الأولى من اليوم الخميس بإيداع الدعم النقدي المقدم في الحسابات الخاصة بالأفراد والأسر المستفيدة من البرنامج، ووصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 83% وهم المؤهلين حالياً للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج، كما وصل متوسط الدعم المقدم للأفراد والأسر إلى 1000 ريال سعودي خلال هذه الدفعة.

التسجيل في حساب المواطن

ويمكن الآن لمن لم يستفيدوا من الدعم النقدي المقدم من حساب المواطن الاستفادة من ذلك خلال الدفعة القادمة دفعة شهر يوليو “الدفعة التاسعة عشر” من حساب المواطن عن طريق التسجيل في البرنامج حتى يوم العاشر من مايو الجاري، وذلك من أجل أن يتم صدور نتائج الأهلية خلال الأيام المقبلة للتأكد من أهلية المتقدم للاستفادة من خدمات البرنامج.