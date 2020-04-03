حساب المواطن السعودي.. الإعلان عن موعد إيداع الدفعة 29 من البرنامج

يترقب مئات الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، الموعد النهائي لصرف الدفعة 29 من برنامج “حساب المواطن”، الذي أطلقته السلطات في المملكة ضمن خطة رفع العبء عن كاهل العديد من الأسر السعودية من محدودي الدخل وذلك لمحاولة التغلب على غلاء المعيشة، وذلك وفق الرؤية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، والمعروفة باسم “رؤية المملكة 2030”.

متى يتم إيداع الدفعة 29 من برنامج حساب المواطن؟

برنامج حساب المواطن، زف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نبأ سارا لآلاف الأسر في المملكة العربية السعودية، من محدودي الدخل، حيث كشف عن الموعد النهائي لإيداع الدفعة 29 من برنامج حساب المواطن.

7 أيام على إيداع الدفعة الـ29 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/DsrzynFsHn — حساب المواطن (@citizenaccount) April 2, 2020

وحسب تغريدة تويتر، فقد أكد برنامج “حساب المواطن”، أمس الخميس الموافق 2 أبريل/ نيسان 2020: أنه من المقرر أن يتم إيداع الدفعة التاسعة والعشرين من برنامج حساب المواطن، بعد سبعة أيام من الآن”.

كيف تحصل على الدفعة 29 من حساب المواطن؟

برنامج حساب المواطن يمكنك من الاستعلام عن إمكانية الاستفادة من البرنامج أم لا؟، وذلك من خلال الموقع الرسمي للبرنامج على الإنترنت، ويمكن لك الاستعلام عن الدفعة التاسعة والعشرين من برنامج حساب المواطن، من خلال الخطوات التالية: