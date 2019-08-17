حساب المواطن السعودي : بدء تقديم طلبات الاعتراض على الدفعة 21

بدء حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة رقم 21، وهي دفعة أغسطس 2019، والتى تم صرفها يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019،ـ فى موعد إستثنائي قبل عيد الأضحى المبارك، حيث كان الموعد الرسمي لصرف دفعة حساب المواطن هو يوم السبت 10 أغسطس 2019، وكان يوافق يوم عرفة، وقد أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إمكانية الدخول على موقع حساب المواطن، والبدء فى تقديم طلبات الاعتراض على الدفعة 21.

تقديم طلبات الاعتراض على الدفعة 21

قام برنامج حساب المواطن السعودي على موقع تويتر على صفحتة الرسمية، بإعلان بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة رقم 21، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، والدخول على الحساب الخاص بك، ثم الدخول على تقديم طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدفعة رقم 21، وينتهي تقديم طلبات الاعتراض قبل صرف الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن هو يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019.

تسجيل حساب المواطن السعودي

حساب المواطن هو برنامج دعم مالي حكومي، لمساعدة المواطنين مستحقي الدعم، على غلاء أسعار الكهرباء والطاقة داخل المملكة، والتي تم رفعها فى بداية عام 2018 الماضي، حيث رفعت الحكومة السعودية أسعار الكهرباء والوقود وذلك لدعم الميزانية العامة، ويمكنك الدخول على موقع حساب المواطن وفتح حساب جديد للإستفادة من الدعم المالي، وذلك بتوافر الشروط الخاصة بالاهلية والمعلنة على موقع حساب المواطن.