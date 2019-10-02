حساب المواطن السعودي دفعة شهر أكتوبر

أعلن حساب المواطن أن الاستحقاق لصرف دفعة شهر أكتوبر ستكون يوم 10 أكتوبر في حالة ان تطبق معايير الصرف السليمة لحساب المواطن، وأعلن أيضاً حساب المواطن أنه يمكن للمواطن السعودي أن يقوم بتغيير الآيبان البنكي من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ويتم ذلك على عدة مراحل وهي أولاً تسجيل الدخول وثانياً تفاصيل الطلب وثالثاً بيانات الحساب البنكي، ولكن هناك شرط أن يتم ذلك وهو أن يكون مرتبطاً أسم مقدم الطلب.







ويكون الصرف للدعم عادي في حالة الإستحقاق علي الأيبان السابق حتي يتحقق من الأيبان المضاف جديداً.







وجدير بالذكر أن الدفعة 24 المستحقة شهر نوفمبر القادم مستمر بها عملية التسجيل.

وأيصاً من شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ماعدا الأبن أو الأبنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين والذين يحملون بطاقات التنقل.

ويحب أن يكون المستفيد مقيم دائم داخل المملكة العربية السعودية، وأن لا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في خلال آخر 12 شهر مضت.







ويجب أن يكون المستفيد غير متواجد في دور إيواء حكومي أو في السجون.

ويجب أن تتوافق بيانات المواطن المعلن عنها مع بيانات الجهات ذات صلة بحساب المواطن.

إجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد والعمر التابعين للحساب في حال أكبر أو أصغر من سن 18 سنة تعتمد عليه معايير الإستحقاق.

وكان حساب المواطن قد نوه في تصريحات سابقة أنه سوف يتم صرف البدل بشكل دوري في يوم 10 من كل شهر ميلادي، وحسب عطلة نهاية الأسبوع ممكن يوم قبل ويوم بعد.

وقد أعلن سابقاً سلطان القحطاني أن برنامج حساب المواطن نفذ أكثر من 975 ألف عملية في الربع الثالث من عام 2019.

وفي إحصائية لعدد طلبات الأهلية والاستحقاق بلغت 207000 طلب، وعدد عمليات التحقق للمستندات وصلت إلي 87000 مستند، في حين أن برنامج حساب المواطن استقبل 107000 طلب من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.