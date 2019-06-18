حساب المواطن “السعودي” يعلن عن البدء في استقبال الاعتراض على مبلغ الدفعة 19

يسعى مسئولي المملكة العربية السعودية إلى توفير حياة كريمة لكل مواطنيها من متوسطي الدخل، لذا توفر لهم شهرياً مبلغاً من المال يكفي احتياجاتهم، كما تهدف أيضاً إلى دعمهم لإنشاء مصادر دخل مستقبلية ثابتة من خلال تقديم المساعدات والقروض التي تساعدهم في هذا الأمر، هذا وقد اعلن حساب المواطن عن البدء في استقبال الاعتراض على مبلغ الدفعة 19، ونترككم مع التفاصيل.

البدء في استقبال الاعتراض على مبلغ الدفعة 16 :

الغرض الأساسي من إنشاء برنامج حساب المواطن هو تقديم الدعم المالي للأسر السعودية ذوي الدخل المحدود، وذلك على سبيل المساعدة في تحمل أعباء المعيشة، والجدير بالذكر أنه يوم الأحد الماضي الموافق 16 يونيو 2019 ، قد تم البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 19.

الجدير بالذكر أن حساب المواطن قد أودع يوم الاثنين الماضي 2.5 مليار ريال وذلك في الحسابات المخصصة لمستحقي الدعم خلال شهر يونيو الجاري دفعة “19”، وأفاد المسئولين بأن إجمالي مدفوعات البرنامج منذ انطلاقه تعدت حوالي 45 مليار ريال.

من ناحية أخرى، بلغت نسبة مستحقي الدعم من الذين استوفوا الشروط في الدفعة “18” الأخيرة، بلغت حوالي 83% إذ يقدر عددهم بحوالي 12.4 مليون حتى الآن، وفيما يتعلق بإجمالي المدفوعات بأثر رجعي منذ تدشين البرنامج وحتى هذه اللحظة حوالي 342 مليون ريال.

التسجيل ما زال مستمراً :

من جانبه، نوه برنامج حساب المواطن بأن عملية التسجيل بالبرنامج لازالت مستمرة حتى اللحظة الراهنة وسيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، كما شدد على المواطنين الذين يرغبون في التسجيل أن تتوافر فيهم كل شروط الاستحقاق للتقدم بالتسجيل، وذلك من خلال هذا الرابط.